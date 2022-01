“He postergado por mucho tiempo una decisión personal y acepto que mi relación no funciona, ya que me siento cansada de estar con alguien celoso y complicado, pero no dejo de tener miedo porque han sido muchos años en esta relación”.

1. Es normal sentir miedo cuando tiene que enfrentar decisiones que cambian de forma radical su estilo de vida, y la enfrentan a una reorganización integral, en donde quizá tenga que pensar cómo vivir respecto a su independencia económica, vida social, integración familiar y mucho más.

2. El primer paso es tener claridad si tiene certeza de que está en un círculo vicioso, que le crea múltiples problemas, y que ha agotado todas las vías de solución, por lo que ya no hay viabilidad en esa relación. Desarrollar la certeza de que está tomando una buena decisión es un paso importante para tener convicción.

3. Cuando las dudas le asaltan y la incertidumbre llega, esto no necesariamente significa que no tenga la capacidad de tomar decisiones, ya que la incertidumbre y la contradicción se apoderan de usted y acá se hace valioso buscar ayuda para clarificar que nuevos caminos a tomar.

4. Cuando se va a tomar una decisión no solo tiene que centrarse en aquello que está dejando y las razones por las cuáles sale de este ciclo. Se vuelve muy importante tener certeza de qué es lo que quiere, cómo lo quiere, hacia dónde va, en términos de desarrollo personal para reconectarse con la vida de forma diferente.

5. No es sencillo enfrentar estos procesos, pues implica una demolición, una reconstrucción radical en su vida, pero si se tiene certeza de que no está bien en su actual situación, trazar nuevos caminos es un acto de responsabilidad afectiva a nivel personal y cuando lo asume, desde ahí hay que confiar en que las cosas van a estar bien, a partir de las decisiones y acciones que tome. Avanzar, en la vida es esencial y si las dudas la atrapan, quizá deba buscar ayuda.