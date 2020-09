“Me encuentro en una situación muy particular. Tuve un novio desde los 17 años hasta los 31, pero al final terminamos porque no íbamos para ningún lado. Ahora, me han salido algunos pretendientes y me siento muy bien desde que terminé, lo que pasa es que fueron tantos años con mi novio que me siento como oxidada para salir con otra persona, a veces me asusta no saber qué decir o cómo actuar”.