“Tengo casi tres años de estar en una relación de pareja, con una persona que asumí como un proyecto. Yo creo en él, pero me ha costado mucho, porque solo he logrado que saqué noveno, no se compromete, no dura en los trabajos, tiene mal carácter y me siento ya desgastada de tratar de que él avance en la vida. Él dice que lo presiono mucho. Le he dado todo y él al final deja las cosas botadas”.