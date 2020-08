“Terminé una relación, me siento liberada, feliz y tranquila, pero algunas personas me han contado que mi expareja anda muy triste. Les dice que me digan que le dé una oportunidad y pasa contándole a todo el mundo que no se siente bien y llora. Tomé la decisión de terminar con todas las personas que me pidan que le dé una oportunidad. Me siento liberada y no sé si estaré siendo muy grosera”.