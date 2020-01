“Soy una mujer insegura, he tenido dos noviazgos y soy muy celosa. Tuve una relación en la que convivimos cinco años y le terminé porque yo quería casarme y él no, aunque creo que teníamos una buena relación, su negativa al compromiso me daba mucha inseguridad. Ahora estoy con otra persona, pero igual me siento insegura, no sé qué me pasa”.