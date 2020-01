“Inicié el año con una sensación muy triste. En noviembre del año pasado me divorcié, me ha costado mucho superarlo y mi vida en este momento no sé para dónde va, me siento muy triste y no tengo claro qué quiero en este momento. Mi exesposo se fue en diciembre, ni mis hijos ni yo supimos nada de él, ha sido muy duro para mí, me siento perdida”.