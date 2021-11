“Me siento triste, ¿cómo recuperarse de este proceso?”

"Cuando la expresión: “me siento triste” aparece de forma recurrente y constante, sin causa alguna, nos desconecta de lo que antes nos gustaba o nos motivaba, creando un discurso mental negativo", explica el experto. "Cuando la expresión: “me siento triste” aparece de forma recurrente y constante, sin causa alguna, nos desconecta de lo que antes nos gustaba o nos motivaba, creando un discurso mental negativo", explica el experto. (Cortesía Pfizer/interstid - stock.adobe.com)

Todos en algún momento han dicho: “Me siento triste”, ya que esta es una expresión que se puede considerar normal en la vida, porque es esperable cuando algo no sale bien, y de pronto toca:

· Enfrentar un problema de salud.

· Pasar por alguna pérdida.

· Asumir el desempleo.

· Vivir la traición de un amigo.

· Pasar por algún problema interpersonal.

· Darse cuenta que algo que no le gusta se arruina.

En fin, razones hay muchas y esto es parte de la experiencia humana.

La tristeza está al lado de la alegría, así como, la preocupación está al lado de la paz mental, estos son procesos del espectro emocional de todo ser humano, y tienen como propósito hacer crecer, si le toma el lado positivo a cada acontecimiento.

Cuando la expresión: “me siento triste” aparece de forma constante, sin causa alguna, casi sin darse cuenta empieza a colarse en todas las esferas de la existencia, desconectándolo de lo que antes le gustaba o lo motivaba, creando un discurso mental negativo o una expresión de tristeza.

Hay tristezas que son una depresión y no necesariamente necesitan un detonante específico.

Es importante tener claro: Cuidado, si esto es un periodo que supera varios días o semanas, hay que buscar ayuda, pues podría dejar de ser una tristeza transitoria y ser una depresión.

Alertas importantes: Cuando una persona se desconecta de su vida, tiene un discurso negativo frecuente, cambia su conducta, se vuelve menos expresivo, feliz o activo.

- Es importante revisar: Si hay herencia familiar de depresión. Hay que analizar si podría estar asociado al modelo de manejo emocional en el que una persona se formó.

Cuando una tristeza se vuelve profunda, constante y recurrente, ¿qué se puede hacer?

1. Reconocer que su tristeza es profunda y que le toca enfrentar la vida.

2. No tiene que hacerlo solo, hay personas que podrían ayudarte.

3. Hay momentos en los que dice: “me siento triste”, “nadie me entiende”, “nadie me quiere”, pero esto quizá no sea real. De ahí la importancia de dejarse ayudar.

4. Poco se gana encerrándose o pelearse con el mundo.