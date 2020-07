“Me siento un poco paranoica con todo esto de la pandemia, cada vez que salgo de la casa siento un enorme susto y tengo una fuerte necesidad de desinfectarme, no quiero tocar absolutamente nada y esto me tiene muy irritable, muy tensa, pongo a todos en mi casa a limpiarse, a cambiarse y lavarse. Me he dado cuenta que estoy pegando más gritos y ya mi familiares dicen que están hartos, pero como mamá y esposa quiero lo mejor. Siento que realmente tengo un problema”.