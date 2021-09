“Me terminó porque sentía que yo quería controlar su vida”

“Tuvimos una muy bella relación de cinco meses y es una de las mejores que he tenido, pero ella decidió terminar porque no estaba lista para continuar. Cuando la conocí tenía unos días de haber terminado con su ex, que es el papá de su hija y yo me encariñé con su hija. A ella le propuse que dejara de trabajar, que yo iba a asumir todo, porque me enamoré de las dos. Traté de darle muchos consejos, pero me dijo que sentía que yo quería controlar su vida y me terminó. Siento que perdí a la mejor persona y que perdí a una hija”.

1. Gracias por la sinceridad de su correo. Usted debe dar un paso más allá porque de acuerdo a sus descripción hay una serie de componentes que usted debe trabajar.

a. ¿Le parece que cinco meses es un tiempo prudente para plantear todo lo que usted cuenta?

b. Dice que es la mejor relación de su vida y a partir de eso, usted le dice que debe dejar de trabajar y cómo llevar la relación con la expareja.

c. Adicional a esto, sugiere anular el espacio de relación de la hija con su papá para asumir a la menor como propia. ¿Comprende el alcance de su propuesta?

d. Le empieza a dictar cátedra de cómo debe vivir en solo en cinco meses de conocerse.

e. Le pregunto: ¿le parece que esto es un accionar prudente?, ¿considera que está haciendo una propuesta de mutuo beneficio?, ¿le parece adecuado llegar a la vida de alguien a decirle cómo vivir su vida?, ¿se ha puesto a pensar que usted estaba gerenciando la situación, en lugar de hacer propuestas para ser analizadas por los dos?

2. Debe tratar de responder todas estas preguntas. En su modelo afectivo posiblemente tenga la mejor de las intenciones, y, claramente parte del ser pareja es acompañar, apoyar, tomar decisiones en equipo y mucho más, pero esto es muy diferente a llegar a decirle a una persona cómo vivir su vida.

3. Revise su modelo afectivo, tome conciencia de su forma de ser y de estar en una relación. Busque ayuda para que aprenda a construir relaciones desde la negociación.