“Por motivos de trabajo tengo que viajar, en ocasiones, hasta tres semanas al mes y mi novia me terminó por eso. Ella dice que no es lo que espera para su vida y aunque lo entiende, no quiere esto y peor ahora que me dieron un nuevo puesto. No sé si renunciar a mi trabajo y volver con ella, pero tampoco quiere que haga eso porque dice que después se lo voy a reclamar”.