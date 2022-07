“Me terminó y después me di cuenta que se casó y que va a ser papá”

“Estuve en una relación por varios años y de un momento a otro él me pidió terminar, y de verdad se fue. Hoy, unos meses después, me doy cuenta que se casó con una muchacha y que va a ser papá. No lo entiendo, creo que fui una buena novia, le ayudé con tantas cosas para que de un momento a otro simplemente se vaya y me haga esto. Me siento muy mal”.

1. Claramente este tipo de situaciones son desconcertantes, estas dos preguntas: ¿por qué la terminó? y ¿por qué desarrolló un proyecto de convivencia matrimonial con otra persona y además va a asumir una paternidad?, pueden convertirse en un círculo infinito de ideas que van y vienen, que dará vueltas en su cabeza una y otra vez.

2. No obstante, hay una realidad. Él la terminó quizá por muchas razones, pero el hecho real, y a la relación a la que usted hoy le debe prestar atención, es a su relación con la vida para que esto le permita hacer un replanteamiento de todos aquellos componentes que le generan incertidumbre, desconcierto, angustia y mucho más.

3. Ciertamente, no es sencillo reorganizarse después de algo así, sobre todo cuando se tiene la perspectiva de que las cosas estaban bien y esto a veces abre paso a la culpa, empezamos a hacer un sobreanálisis buscando la razón por la cual todo sucedió. Esto pasó porque esta persona tomó una serie de decisiones que no son compatibles con la posibilidad de seguir juntos y esta realidad debe permitirle cerrar el ciclo, con el objetivo que usted pueda avanzar.

4. Ahora, hay una fase de duelo y contradicción que de una u otra manera nos pone en una frecuencia de conflicto con los hechos, la vida, el amor, en fin, con diferentes áreas. No obstante, es momento de centrar la mirada en su recuperación, reconocer su valor como persona, retomar su independencia, replantear su vida a todo nivel, para poder transitar sobre la tierra de las oportunidades y no quedarnos única y exclusivamente con la experiencia de dolor. Este es el gran reto frente a una ruptura, independientemente de las causas que la hayan provocado, es empezar de nuevo.