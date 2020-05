“Le escribo para desahogarme. Con esto de la pandemia a mis hermanos los despidieron y a mí me toca asumir los gastos fijos de la casa. No tengo ningún problema con esto, pero el tema es que no solo me toca pagarlo todo sino que me toca hacerlo todo. Ellos se levantan tarde, no ayudan en nada, no recogen los platos, yo estoy en el trabajo y me toca hacerlo todo. Mi mamá simplemente no se mete, se queda callada, me dice que tenga paciencia, que le dé gracias a Dios que tengo trabajo, pero esto me tiene muy molesta”.