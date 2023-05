¡Me va a dar algo! “Doña Tere” defiende a su sobrina por plantársele a Rodrigo Chaves

Gloriana López Fuscaldo, es presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y sobrina de Eugenia Fuscaldo. (Julieth Méndez | Presidencia)

El acongojante momento que vivió doña Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de Infancia (PANI), al ser recriminada en público por el presidente Rodrigo Chaves ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

La tía de Gloriana, la reconocida actriz de La Pensión, doña Eugenia Fuscaldo, asegura que fue un momento incómodo para todos, pero confía en que su sobrina podrá cumplir con todo lo que se le pida y más, pues está muy capacitada para el puesto.

“Doña Tere” nos contó un poco la historia de su familiar, quien incluso perdió a su mamita a los nueve años, por lo que sabe que es una mujer fuerte, sensible y entregada a su trabajo.

-¿Qué relación tiene con la presidenta ejecutiva del PANI?

Gloriana es mi sobrina, es hija de una hermana mía, que falleció del corazón a los 38 años, cuando Glorianita tenía nueve años, fue algo muy duro para ella, porque cuando venía de la escuela, abrió la puerta del cuarto y encontró a su mamita muerta por un asunto del corazón, del que padecemos la familia, de hecho a todos nos ha dado, menos a uno y éramos seis.

-¿Cómo es Gloriana?

Gloriana es una sobrina queridísima, supersensible, trabajadora, requetebién preparada en los temas de la niñez, así que yo me siento muy orgullosa de lo que ha hecho, la quiero y la respeto y muchísimo, creo que si la dejan trabajar, va a hacer una cosa muy buena para el PANI y la niñez en nuestro país.

Es muy buena para solidarizarse y tiene mucha empatía con los demás, la mamá era así y ella lo sacó.

-Se le escucha muy orgullosa de su sobrina...

Sí, es que viera usted qué muchacha, la ética, el profesionalismo y la sensibilidad que tiene, es extraordinaria. Le tocó muy duro desde la pérdida de su mamá, eran muy unidos y con el papá ausente. Por suerte, la mamá, que siempre estaba atenta al tema de su corazón, le pidió a otra hermana, a Margarita, que se la cuidara si a ella le pasaba algo.

Fue algo muy fuerte para ella, por eso ella es muy sensible con los temas de niñez.

Eugenia Fuscaldo ama sobre todas las cosas a su sobrina Gloriana López Fuscaldo. (Alonso Tenorio)

-Hay gente que las relaciona por el apellido, pero también por el físico, ¿le pasa mucho?

Sí, yo me parecía mucho a la mamá y ahora ella está muy parecida a Ileana, entonces hay gente que cree que Glorianita es hija mía. A veces me pongo a ver la tele y siento que fuera yo, jovencita.

-¿Qué opina del momento que vivió con Rodrigo Chaves?

Fue un momento muy incómodo, qué susto, yo no quisiera estar en los zapatos de ella, porque prácticamente no la dejó explicar nada. Pero todo pasa, ella ha pasado por cosas mucho más duras, pero sabiendo nosotros la capacidad que tiene Gloriana, sería una tristeza que no la dejen ejercer su conocimiento, pero bueno, vamos a darle tiempo. Ese encontrazo es parte del trabajo.

-Le ha tocado un papa bien caliente a su sobrina...

Ay sí, qué cosa más dura, más en estos tiempos. Uno trata de apoyarla, toda la familia le decimos que aquí estamos para ella. Todos estamos pendientes de ella, las primas, las tías, todos la apoyamos.

-¿Qué le genera a usted como tía, saber que mucha gente pide que cierren el PANI o que critican la labor de su sobrina?

Claro que duele, pero yo sé que si le dan chance se va a ver lo que ya en apenas un año ha logrado, hay cosas que llevan más tiempo, no se puede hacer magia y ese es un puesto que siempre las personas que han estado ahí han sido cuestionadas, porque cuesta mucho quedarle a todo mundo bien y me parece correcto que los costarricenses pidan cuentas, pero es un trabajo que no es jugando.

Ella es madre también, una persona muy responsable y preparada, es abogada y por años trabajó con UNICEF en otros países, no es que se la sacaron de la manga, yo creo que en un año ha hecho bastante, ha podido crear 22 espacios seguros para niños inmigrantes para que no anden ahí en la calle.

-¿Cuál consejo le da usted a su sobrina?

Bueno, yo ya tengo 70 años y más sabe el diablo por viejo, que por diablo, entonces, le digo que siga hasta donde sea posible, si ve que ya no hay forma, ni modo, pero si ha logrado buenos cambios en este momento, que siga, también ha tenido muy buena recepción con los trabajadores del PANI, entonces que le dé para adelante, ella está joven, tiene conocimiento y experiencia, entonces hay que tener la sabiduría de saber si continúa o no, pero a mí me parece la persona ideal, no por ser sobrina mía, sino porque la capacidad que tiene.

-¿Cómo son los Fuscaldo?

De echar pal’ante, imagínese que cuando mi hermana mayor entró a la universidad, apenas habían tres mujeres pero a ella no le importaba, papá era italiano y tenemos un carácter así de ir hacia el frente, hasta mi hermano, que tenía síndrome de down, y él bailaba, leía, hacía de todo, de hecho andaba detrás de Gaviota por todo el país, ya hasta tenía su propio asiento en el escenario. Ponía a mi mamá en unas congojas, porque cuando terminaba el show, agarraba el micrófono, decía que ella iba a invitar a todos en un trago y mamá no sabía ni dónde meterse.