Medios españoles revelan que Piqué y Shakira intentaron volver, pero fallaron

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”. Esta frase de la canción de Shakira dedicada a su expareja Gerard Piqué muchos la tomaron como una advertencia por aquello de que al exfutbolista le diera por pedir cacao luego del escándalo de infidelidad a la colombiana.

Sin embargo, medios españoles han revelado que más bien fue un recuerdo, pues ya anteriormente la ahora expareja había intentado salvar la relación de irse por un tubo.

Según las periodistas ibéricas conocidas “Las Mamarazzis”, la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril de 2022.

Según contaron, Gerard Piqué y Shakira venían agarrados de las mechas desde hacía algunos meses. Sus peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca.

“De manera consensuada, la separación se planteó como algo temporal y fue el futbolista quien abandonó el domicilio familiar. Shakira, esperanzada, confiaba en que su relación se recompusiera. Estuvieron un mes separados sin que la noticia trascendiera a los medios y solo el entorno más cercano conocía la situación. Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo. Lo que vino después es de sobras conocido”, compartió el diario Sport.

En abril de 2022 lo intentaron una vez más, aunque esta pareciera que sí fue la última.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, nos explican.

Agregaron que Clara Chía conoció a los tatas de la cantante mientras todavía ella y Piqué eran pareja, incluso los visitó en su casa que queda al lado de la de la colombiana, quien supo de esa visita al instante y no necesitó ningún tarro de mermelada para descubrir que su expareja ya mantenía una nueva relación.