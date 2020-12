Sí, ya no lo hago porque siempre quise ser reina de belleza, participé en varios concursos y lo logré, representé al país en República Dominicana y me traje la corona para acá. Ya después me quedaba seguir con lo del canto, que me gusta mucho y las personas que me conocen me dicen que soy un talento que se está perdiendo y que debería de explotarlo, y así vamos a hacerlo.