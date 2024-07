Mejor amigo de José Kawas guarda algo muy especial del humorista a un año de su muerte

El humorista José Kawas falleció el 15 de julio de 2023 tras luchar con un cáncer de vesícula.

“¡Ey, maeee!, ¡qué rápido!”. Increíblemente, ya se va a cumplir un año de la partida del humorista José Kawas Rodríguez, quien falleció víctima de cáncer de vesícula.

Fue el 15 de julio de 2023 cuando el famoso “Chito Pitt”, “Escorpio” o Milton Crawford cerró sus ojos para siempre luego de meses de lucha.

Uno que jamás olvidará el dolor que sintió al enterarse de su muerte es su mejor amigo Johnny Barrantes, también humorista y conocido como “El Parce”, por su personaje del bacano colombiano.

Si hay alguien que ha extrañado más a Kawas durante este año ha sido él, pues desde que eran niños y se criaban juntos en Curridabat se convirtieron en mejores amigos.

La infinidad de recuerdos que tiene con él, en especial cuando estaban entrando a la adultez, porque eran los que más salían y compartían, son los que pasa recordando día a día, y muchas veces le toca hacerse el fuerte para no llorar frente a su familia.

“Este tiempo ha sido difícil porque no sé, uno trata de acordarse sin tanto sentimiento. Yo me acuerdo todos los días de Kawas, él era mi mejor amigo, mi compañero, mi confidente y, bueno, ya no está, pero si me pongo a ponerle sentimiento y a profundizar me da la llorona y es muy doloroso. Entonces uno trata de irse a acostumbrando a la ausencia, pero es bastante difícil”, señaló.

Johnny Barrantes, el "Parce", entró a trabajar a radio Omega gracias a su gran amigo José Kawas.

Johnny aseguró que lo que más extraña es hablar con su gran amigo, con quien se mensajeaba o llamaba todos los días para hablar de fútbol, de política, de humor, de programas o de chismes.

Pero le hace aún más falta cuando hay un partido importante del equipo de sus amores, Liga Deportiva Alajuelense, o ahora que la Selección Nacional estuvo en la Copa América, porque siempre trataban de ver las mejengas juntos.

“Era el único humorista serio que yo conozco. Kawas se metía a la cabina y él era completamente volado y hacía y deshacía, pero salía y era bastante serio”. — Johnny Barrantes, humorista

José Kawas falleció el 15 de julio de 2023 y su funeral fue un día después en Los Yoses.

Último abrazo

Johnny fue de los primeros en enterarse de su enfermedad y el último de sus amigos en despedirse de Kawas estando en vida.

No olvida el duro golpe que fue enterarse que la enfermedad había avanzado mucho y que no había nada humanamente posible para salvarlo.

“Cuando él me dice: ‘mae estoy jodido, esto no lo sabe mi mamá, solo lo sabe mi papá y mi hermana’. ‘Estoy mal mae y no hay nada que hacer’, a mi se me vino el mundo encima. Yo le dije: ‘¡no puede ser! algo hay que hacer’, y él me dijo que ya estaba listo. ‘Estoy listo, me dieron seis meses de vida mae, y no sé qué hacer con mami para enfrentar esto’. Eso era lo que me decía. A mí me parecía increíble, yo no hallaba qué hacer, qué decirle”, recordó.

Tres días antes de fallecer el humorista en la casa de sus padres, el “Parce” pudo ir a verlo, a pesar de que él no quería que lo vieran en las últimas. Fue por medio de la mamá del exintegrante de “El Manicomio de la risa” que pudo visitarlo.

El Parce mencionó que espera que sus excompañeros del "Manicomio de la risa" le rindan un homenaje a Kawas el próximo lunes en el programa radial.

Ese día no solo lo acompañó un buen rato, sino que aprovechó para despedirse de él y agradecerle por tantos años de amistad.

“Le dije mil cosas, que lo amaba muchísimo, que gracias por tanto, que era increíble que se fuera tan de repente. Nos medio abrazamos porque él ya no tenía mucha fuerzas, me dijo: ‘gracias’. No tenía yo palabras; ¿qué le dice uno a una persona que se está muriendo y que es mi mejor amigo?, fue fatal”, mencionó llorando.

Lo último que le dijo es que cuando se recuperara le llevara un taco o un hamburguesa de las que él hacía en la soda de su casa.

“Acordarme de lo bonito que vivimos es la única manera de poder sentirme bien ante su ausencia”, agregó.

Obsequios de gran valor

Semanas después del fallecimiento de Kawas, el humorista del programa “El Chineadazo” recibió una llamada de la hermana de su gran amigo diciéndole que quería tener un detalle con él.

Para su gran sorpresa la familia decidió donarle los trajes y accesorios que usaba el comediante para interpretar los personajes que tanta popularidad le dieron y con los que hizo reír al país entero.

“Me dieron los trajes, me dieron unas camisas, unos relojes, me regalaron una jaquet hermosísima de él, que la amo y ahí la tengo. Tengo las pelucas, la camisa y las corbatas de Chito Pitt, la de Milton. El lo tenía todo en una valija, pero yo esa no me la traje, pero todo lo tengo aquí en mi closet bien cuidadito, como parte de mis cosas”, contó.

Johnny mencionó que para él fue un gran gesto de parte de ellos, y que está feliz de tener algo que puede abrazar y recordar a su gran amigo.

“En vida Kawas eso no se lo hubiera dado a absolutamente nadie, porque los personajes son nuestros bebés. Son personajes que nacen desde cero y empezamos a darles forma, son cosas de mucho cuidado, y tenerlos es un honor y se siente bonito tenerlo cerca de cierta manera”, señaló.

El humorista aclaró que así como a Kawas no le gustaba que lo imitaran, por respeto jamás llegaría a ponerse sus trajes o recrear sus personajes.

Johnny confesó que ya habló con sus excompañeros de Omega Estéreo para ver si se puede hacer un pequeño homenaje en el programa “El manicomio de la risa” de este próximo 15 de julio, para que las risas de Chito Pitt, la anécdotas futbolísticas de Milton Crawford y las maleantadas de Escorpio se vuelvan a escuchar en la radio que tanto amó.

