Melania Villalta deja a sus seguidores en ascuas con esto que dijo: ¿qué se trae entre manos?

La bellísima presentadora y modelo, Melania Villalta, tiene a todo el mundo en ascuas luego de un mensaje que publicó en sus redes en el que insinuó estar preparándose para dar un gran anuncio.

Este sábado, la macha sorprendió con una publicación en Instagram en la que afirmó que los días que se aproximan traerán una gran noticia, pero por el momento no puede adelantar de qué se trata.

Melania Villalta aseguró que en los próximos días dará un gran anuncio que tiene que ver con sus proyectos profesionales. (Instagram/Instagram)

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Esto dijo Melania Villalta

“Se acerca una semana interesante. Una versión mía que han visto, pero un reto completamente desconocido y que, como siempre, quiero que lo vivan conmigo. ¿qué creen que es?”, preguntó la exfigura de canal 7 a sus seguidores.

“¡Qué emoción! En efecto, tengo una noticia que darles”, afirmó después.

A Melania la conocemos por sus facetas como presentadora de televisión, modelo, reina de belleza, bailarina y creadora de contenido.

Melania Villalta hizo esta misteriosa publicación en sus redes. (Instagram/Instagram)

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¿Con cuál de todas esas facetas estará relacionado el sorpresón que se trae entre manos?

Mientras el día del anuncio llegaba, ella les consultó a sus seguidores qué pensaban que era.

Algunos relacionan la noticia con la siguiente participación en un certamen de belleza.