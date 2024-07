Melania Villalta le mandó una “indirecta muy directa” a su ex, el jugador Jeikell Venegas

La modelo y presentadora Melania Villalta le tiró una “indirecta muy directa” a su expareja Jeikel Venegas y pareciera que sigue muy dolida porque todo se acabó entre ellos.

La guapa compartió la última canción del artista colombiano Feid o mejor conocido como Ferxxo, titulada “Sorry 4 that much” y, por más que escribió que iba sin dedicatoria, se le notaba el sentimiento al cantarla.

“Bebé, si tú nunca cambiaste. Yo ya no soy el que encontraste. Después de todo, me pagas así. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. De fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí, si tú ya tienes a otros, tú no eras así, jodiste lo de nosotros”, dice la canción o al menos la parte de la letra que ella decidió contar muy sensual frente a su celular.

Melania Villalta mandó "indirecta" muy directa a su ex

Feid se presentará el próximo 15 de setiembre en el Estadio Nacional y no dudamos que cante esta canción a todo pulmón en el concierto.

Hace un mes atrás también subió otra historia, pero con la canción “Mírame”, que interpretan los colombianos Blessd y Ovy on the Drums.

Todavía en abril todo era amor y abrazos entre Melania Villalta y Jeikel Venegas. (Instagram)

La presentadora y el jugador del Club Sport Cartaginés iniciaron su relación amorosa el año pasado y aunque al principio intentaron mantenerlo en lo secreto o por lo menos lejos de redes sociales, al final terminaron gritando a los cuatro vientos el amor que sentían uno por el otro y que al final no era tan fuerte porque hace tan solo unas semanas terminaron.

Si deducimos por la letra de la canción de Feid, como que el jugador fue el que le falló a la modelo y por eso todo se acabó. Ninguno de los dos han querido hablar del tema.