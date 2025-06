Melania Villalta se recordó algo a sí misma en la celebración de sus 23 años

Melania Villalta protagonizó esta hermosa sesión de fotos por sus 23 años. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Esta semana fue de mucha celebración para Melania Villalta, ya que la guapa modelo y presentadora de televisión celebró sus 23 añitos.

LEA MÁS: Melania Villalta cumplió el sueño de todo fiebre del fútbol en España

Mela festejó su cumpleaños el jueves, y lo hizo con unas fotos con las que presumió su gran belleza, y un mensaje en el que se recordó así misma que las cosas que no le han salido o los sueños que aún no se le cumplen, son parte de su propio proceso.

Al menos, así lo expresó en el festivo posteo que hizo en Instagram el mismo día en que estuvo de manteles largos.

“Algo en mi corazón me hace sentir que hace 23 años llegué a este mundo con un propósito muy grande en el que todavía, y de la mano de Dios, estoy trabajando”, afirmó la expresentadora de El Chinamo.

LEA MÁS: Jeikel Venegas y Melania Villalta se vieron muy enamorados en romántico paseo a la playa

La figura de VM Latino, el canal de la música, agradeció a Dios por la vida, por su “cuerpo funcional”, que le permite luchar por sus metas, y por su familia.

Melania Villalta es una de las presentadoras más bellas de la televisión nacional. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram)

“Agradezco por cada experiencia, por cada persona que se me acerca con buena intención para apoyarme, y por lo que no ha salido como yo espero, pero me dejan enseñanzas valiosas para mi futuro”, expresó.

Luego se hizo el recordatorio más importante de su vida. “Tal vez algunos días olvidamos agradecer por lo privilegiados que somos por tener vida y paz; a veces, nuestra vida no está tan tranquila como quisiéramos, pero hoy (el jueves) que celebro mi vida, también me recuerdo a mí misma que sí, todo es parte del proceso, que todo va a estar bien, que los pequeños esfuerzos hacen una gran diferencia, y que para la tranquilidad y nobleza del corazón hay un momento en el que podemos ver al cielo, agradecer y pedir que sea Diosito el centro de nuestra vida”, agregó.

LEA MÁS: Melania Villalta se botó con un inesperado e increíble regalo para Jeikel Venegas

Desde La Teja deseamos que Mela haya pasado un gran día y le deseamos todas las bendiciones en este nuevo año.