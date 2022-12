Melania Villalta sueña con ser la próxima presentadora de El Chinamo

Melania Villalta es una de las nuevas bailarinas chinameras de este año. Cortesía

Melania Villalta es de esas personas que cuando quieren algo luchan, se preparan y trabajan mucho hasta conseguirlo.

A sus 20 años ya se está haciendo un nombre en la televisión nacional, pues no solo es conductora del canal de la música, VM Latino, sino que desde el jueves anterior está saliendo en canal 7.

Ella es una de las nuevas bailarinas de El Chinamo, programa con el que sueña llegar a presentar alguna vez.

Sus papás Jeanneth Víquez y don Norman Villalta han sido su principal apoyo en su carrera y a los que agradece todo lo que es hoy.

Conozca un poco más de esta hermosa joven cartaginés, quien además actualmente es reina de belleza y tiene otro gran talento oculto.

- ¿Desde niña siempre quiso salir en televisión?

Sí, desde pequeña he sido muy espontánea y mis papás siempre le prestaron mucha atención a eso, ellos siempre me han apoyado full, entonces, desde pequeñita me metían en todo, literalmente, todo lo que hubiese de canto, de baile, si tenía que hablar o meterme en cualquier actividad.

La también presentadora compartió con su colega Keyla Sánchez. Cortesía

- Entonces, ¿le gusta cantar también?

Sí, en realidad es como uno de mis talentos ocultos, porque canté mucho tiempo cuando estaba pequeña, incluso, me pagaban por hacerlo, como recibía clases y todo. Lo que pasa es que llegó un momento en el que lo dejé y no sé por qué, pero sí lo tengo por ahí presente y tal vez en algún momento de mi vida lo retome.

- Veo que también incursionó en el modelaje...

Inicié en el 2017 con los certámenes de belleza y uno de los títulos más importantes que obtuve es que soy Miss Teen Universe Costa Rica 2022 y fui top 16 a nivel del concurso internacional y obtuve el premio de mejor oratoria y entrevista.

- ¿Y también se formó en baile?

Con el baile es curioso, porque nunca he recibido clases de absolutamente nada, lo que pasa es que el baile es algo que simplemente me fluye, realmente lo disfruto, entonces, desde siempre en las fiestas yo bailaba bachata, si había una comparsa estaba ahí metida o así, en general.

Ya cuando fui creciendo siempre he tenido mucho interés en todos los géneros, porque me gusta bailar de todo y siempre había tenido como ese sueño frustrado, poder meterme en algún proyecto de baile y me salió la oportunidad de El Chinamo y fue para mí la oportunidad perfecta. Primero, porque me abrieron las puertas a pesar de que yo no tenía formación en comparación a las demás y eso como que me motivó a meterle el triple y, tras de todo, el primer proyecto que me salió de baile después de desearlo tanto es en un medio el que justamente estoy y pues eso me abre más puertas.

Hace cinco años incursionó en el modelaje. Cortesía

- ¿Qué tal experiencia en estos primeros días de El Chinamo?

Es un vacilón, porque uno no deja de sentir como esa ilusión y esa adrenalina, obviamente cuando uno se prepara hay muchas cosas en las que uno tiene que pensar, en las que uno tiene que ser responsable, pero ya en el momento en el que estoy en el escenario y yo ya sé que voy al aire, y ya todo lo que yo practiqué, trabajé, vieras que tanto en El Chinamo como en general, en mi cabeza solo entra como esa ambición de la buena, como esas ganas de comerme el mundo y arrasar con el escenario, pero es más como esas ganas de disfrutarlo, de poder hacer relaciones con las personas que están presentes, de poder dar todo lo que tengo.

- ¿Qué tal la recibieron en el 7?

Para nadie es un secreto que ese es el medio en el que yo anhelo estar, por eso esto (El Chinamo) lo vi como una oportunidad de entrar como bailarina y ojalá más adelante estar como presentadora.

El hecho de llegar a ese medio donde hay presentadores de años, saber que me voy a relacionar con ellos, es como una ilusión demasiado grande, el poder hablarles, y que ellos sepan quién soy, así me dan las ganas de hacer las cosas mejor. Lo que sí le puedo decir es que todos los que están son un amor y me han recibido superbién, me han dado muchos consejos.

- ¿Qué le escriben o le dicen los que ya la conocen al verla en Teletica?

Me ilusiona, porque han aparecido personas que hace mucho no hablaba con ellas, pero que siempre están ahí apoyándome, mi familia más que orgullosa, me ponen mensajes mis amigos y también me parece muy bonito que personas que ya están en el medio, como por ejemplo Natalia Rodríguez (que conoció en la Teletón), me apoyan a pesar de que tienen mucha experiencia y eso significa que son personas humildes.

Hace un año empezó a trabajar como presentadora de VM Latino. Cortesía

-¿Cómo se le da la oportunidad de ingresar a VM Latino?

Fue un dilema como de determinación, cuando el casting de VM Latino se dio era privado, ya estaban seleccionadas y yo no estaba tanto en el medio, pero me di cuenta y como es algo que yo quería, hice lo imposible por entrar, busqué el contacto por Instagram hasta que me dieron la oportunidad de hacer el casting y la verdad, con humildad pero con mucho orgullo, a los dos días ya estaba trabajando para el canal.

- ¿Qué más hace, además de estar en el canal de la música?

Tengo un año estudiando derecho y es que yo no pienso solo ser de medios de comunicación sino que anhelo mucho que digan que además soy empresaria, que tengo mi carrera universitaria y que soy una mujer de negocios.