Melissa Alvarado jamás olvida su primera vez viajando en un avión por las travesías que vivió

Periodista Melissa Alvarado, de Teletica Deportes.

Melissa Alvarado guarda con gran cariño una foto que se tomó hace 11 años porque representa mucho a nivel personal.

La periodista de Teletica Deportes sacó del baúl dicha imagen para recordar con nosotros todo lo que experimentó en ese junio de 2013.

Para empezar, en esa época trabaja como periodista en radio Columbia y recibió la gran noticia por parte de su entonces jefe, Yashin Quesada, que iría a cubrir su primer mundial.

En ese momento la mandaron, completamente, sola al Mundial Sub 20 masculino, que se realizó en Turquía.

Esa fue, además, la primera vez viajando en avión lo que hizo el momento aún más especial por todas las travesías que le tocó pasar.

Así lucía la periodista Melissa Alvarado en el 2013 cuando fue al Mundial de Turquía de la categoría Sub 20.

“Para mí ese viaje fue demasiado especial, iba muerta del miedo. Nunca me había montado en un avión y tuve que hacer muchas escalas, Estados Unidos-Alemania-Turquía.

“Recuerdo que me pegaba demasiadas perdidas porque nadie hablaba inglés, solo turco, entonces me dejaban los buses, me dejó botada un ferry, fue tan retador que lo recuerdo con mucho cariño”, dijo.

Ni dormía

Meli además nos contó que tampoco olvida ese viaje porque en una de las transmisiones le tocó cantar un gol, algo que nunca había hecho y menos en radio sabiendo que casi todo el país la estaba escuchando.

También recuerda que, aparte de ser una cobertura muy bonita y en la que adquirió mucha experiencia a nivel profesional, también fue bastante retadora, en especial, porque casi no dormía bien.

“Fue muy muy cansado porque yo seguía viendo los partidos de acá, estando allá, entonces dormía como una hora por día”, mencionó.

Melissa Alvarado estuvo en el Mundial de Qatar 2022 con Teletica y allá le tocó celebrar su cumpleaños 32.

A dicho mundial Sub 20 no clasificó Costa Rica y al final el campeón fue la representación de Francia.

Alvarado, de 34 años, laboró para Columbia por cinco años y desde hace 6 pasó a ser una de las figuras más destacadas de Teletica Deportes.