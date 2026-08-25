Melissa Alvarado reveló cómo van los preparativos de su boda en Guadalajara, México

Melissa Alvarado se comprometió con el músico Édgar Brenes. (Instagram/Instagram)

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, está a pocos días de dar uno de los pasos más importantes de su vida al convertirse en una señora casada.

La colocha de canal 7 se prepara para llegar al altar en Guadalajara, México, donde celebrará su boda en setiembre junto con su pareja, Édgar Brenes. Y por lo que contó recientemente, puede respirar tranquila, pues los preparativos van viento en popa.

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Meli aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores para contar cómo marcha todo y dejó claro que no anda corriendo de un lado para otro buscando los últimos detalles.

“Superbién. Justo hoy fui a cortar el vestido. Ya tengo todo listo”, respondió la presentadora de la sección deportiva de Telenoticias cuando le preguntaron por los preparativos de su boda.

Al parecer, el vestido ya está en la recta final y la futura esposa tiene todo bajo control para disfrutar de ese día tan especial.

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En una entrevista anterior, Alvarado nos contó que al principio no tenían pensado casarse fuera de Costa Rica, pero luego comenzaron a valorar la posibilidad y decidieron que México era el lugar indicado porque fue en Ciudad de México donde se conocieron. Sin embargo, eligieron casarse en Guadalajara porque no conocen el lugar.