Melissa Alvarado se prepara para hacer algo que solo los valientes de verdad hacen

Melissa Alvarado es figura de Teletica Deportes desde el 2018. Fotografía: Cortesía de Melissa Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

Lo que empezó como vacilón en abril del 2023 se convirtió en algo muy serio en la vida de la periodista y presentadora de Teletica Deportes, Melissa Alvarado.

A las puertas de celebrar sus dos años practicando el atletismo, la colocha de canal 7 se alista para enfrentar un gran reto que se puso este año: correr su primera maratón.

Sus planes de hacer una de las competencias reinas del atletismo, Meli los reveló el fin de semana pasado y en estos días habló con La Teja sobre ese objetivo deportivo del año.

La macha reconoció que su idea de correr 42 kilómetros (esa es la distancia de las maratones), es bastante seria, ya que podría convertirse en una feísima experiencia y, obviamente, eso lo quiere evitar, por eso se está preparando con todo.

“Hay que ser muy responsable porque si no corro, si no entreno, el correr una maratón se puede volver una experiencia muy fea y no quiero que me pase. Entonces estoy superresponsable con entrenamientos y próximamente con un nutricionista para, de verdad, cumplir con todo, hasta con el peso”, reveló Alvarado como parte de la preparación que está teniendo.

Melissa Alvarado se inició en el atletismo en abril del 2023 y esta foto fue de su primera carrera. Fotografía: Cortesía Melissa Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

Melissa Alvarado madruga hasta en su día libre

Alvarado detalló que entrena por las tardes tres veces a la semana, los sábados madruga para entrenar y los domingos se reta con fondos de hasta 21 kilómetros (media maratón).

En las próximas semanas irá metiéndole más kilómetros a su máximo recorrido hasta ahora, hasta llegar a los 37 que es, según dijo, la distancia máxima con que entrena un maratonista.

“En las medias maratones lo que he hecho son 2 horas 10 minutos, 2 horas 13 minutos, ya ahora con los planes de la maratón tengo que meterle más kilometraje y eso hace que baje más el tiempo, entonces podría estar hablando que duraría en una maratón cuatro horas como máximo”, calculó.

No es que a Meli le importen los tiempos por rivalidad con otros corredores porque practica el atletismo de forma recreativa, pero sí compite contra sí misma y sus propios cronómetros.

Melissa Alvarado asegura sentirse muy orgullosa de ella misma cada vez que cruza la meta de una carrera de atletismo. Fotografía: Cortesía Melissa Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

La simpática también se prepara para esa gran prueba con la asesoría del entrenador del equipo de atletismo de canal 7, que ella integra desde abril del 2023 cuando empezó a correr como “hobbie” para bajar de peso.

“Después de la cobertura del Mundial (de Catar 2022) vine con sobrepeso que no era evidente para las personas pero la ropa no me quedaba y yo me sentía pesada. Dos compañeros del canal me hablaron del equipo de atletismo y correr siempre me pareció efectivo para bajar de peso y saludable. Decía que como ‘hobbie’ (correr) y cuando me di cuenta ya estaba en las carreras”, comentó sobre sus inicios en este deporte.

Melissa Alvarado tendrá su prueba muy lejos de Costa Rica

Tan serio se convirtió el asunto que el reto de correr su primera maratón lo cumplirá a miles de kilómetros de Costa Rica.

La semana pasada, Alvarado se inscribió en la maratón de Berlín, que será el 21 de setiembre, porque fue la que le recomendaron como ideal para ella que correrá 42 kilómetros por primera vez.

“Dentro de todas las carreras que son las más bonitas y profesionales y ‘top’ empecé a investigar y la mayoría de estas son muy difíciles. La de Nueva York dicen que es muy dura, muy inclinada y empinada, pero me dijeron que la de Berlín es muy bonita porque es muy plana y el clima muy bonito. Me dijeron que si quería estrenarme en una maratón tenía que ser esa o en una de Japón, pero Asia me parece demasiado largo”, explicó.

En principio, Meli había acordado correr la maratón con una de sus amigas de carreras, pero la muchacha quedó embarazada y entonces, por el momento, correrá sola; aunque sí irá muy bien acompañada con su novio, el músico Édgar Brenes, a quien le encomendó una gran misión: tomarle fotos y videos cuando cruce la meta de la maratón de la capital alemana.

“Mi novio y mi familia me apoyan mucho porque ellos saben que hay mucho sacrificio en esto por mis horarios de trabajo, mi tiempo de descanso, pero él se ha acoplado y va a los entrenamientos y a las carreras conmigo”, destacó.

Melissa confesó que por sus horarios de trabajo en canal 7 se levanta de lunes a viernes a las 3:50 de la mañana ya que entra a las cinco de la mañana para presentar los segmentos deportivos de la edición matutina de Telenoticias, que inicia a las 6.

Melissa Alvarado se ilusionó con su primera maratón gracias al nivel que ha agarrado en las competencias que ha corrido en Costa Rica. Fotografía: Cortesía Melissa Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

A la 1:30 de la tarde sale y es a entrenar, lo que hace evidente para su pareja y familiares el esfuerzo que le está poniendo a esa faceta que disfruta detrás de cámaras.

También, Alvarado subrayó la linda conexión que ha tenido su vida deportiva con su profesión de periodista, pues la acerca a la realidad de algunas de sus fuentes informativas y le permite, digamos, “predicar con el ejemplo”.

En casi dos años, Meli ha participado en 10 carreras de entre cinco y 17 kilómetros, dos mediamaratones y, por ahora, ninguna maratón, pero en unos meses esa cuenta se abrirá.