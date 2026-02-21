Melissa Alvarado sufrió aparatosa caída en el set de Telenoticias (Video)

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, protagonizó un inesperado momento la mañana de este viernes al sufrir una fuerte caída en pleno set de Telenoticias, minutos después de finalizar el segmento deportivo del noticiero.

El incidente ocurrió al filo de las 8 a. m., justo cuando la edición matutina del noticiero de Teletica estaba por concluir.

Melissa Alvarado es figura de Teletica Deportes. (Instagram/Instagram)

Se tropezó al salir del estudio

Según mostró la propia comunicadora en redes sociales, todo pasó cuando se levantó de la silla tras despedir el bloque deportivo. Tomó su suéter y su computadora portátil, pero al intentar salir del estudio se tropezó y cayó al suelo en medio del set.

La colocha se precipitó al suelo y sus rodillas fueron la parte del cuerpo que “más sufrieron” con el impacto.

“Cuando el día empieza, pero no tan bien”, escribió Meli este sábado al compartir el video del momento exacto en que “besa el suelo” en Instagram.

Melissa Alvarado sufre fuerte caída en Telenoticias

Nunca soltó la computadora

En la grabación se observa cómo, tras la caída, varios compañeros corren a auxiliarla. A pesar del golpe, Melissa nunca soltó la computadora que llevaba en las manos.

Cuando logró incorporarse, lo primero que hizo fue sacudirse el pantalón y revisar qué había ocurrido.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y compañeros de canal 7, quienes destacaron su actitud positiva ante el percance.

Las redes reaccionaron con humor

El momento no pasó a más y eso permitió que la periodista le encontrara el lado amable a la situación.

“Al menos la compu salió ilesa, con todo respeto”, comentó Miguel Calderón, compañero de Meli en canal 7.

Otros usuarios también reaccionaron con humor: “Primero la compu, después lo demás”, “pero te levantaste y es lo que importa” y “mis respetos la compu nunca la soltó”.

