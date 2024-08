Melissa Durán agradece lo que hicieron por ella tres excompañeros de Repretel al presumir su nuevo carrazo

Melissa Durán es presentadora del noticiero Telediario, de Multimedios canal 8. (Instagram)

Melissa Durán agradeció en las últimas horas a tres excompañeros de Repretel por un favor que le hicieron durante mucho tiempo, hace bastantes años.

La periodista y presentadora de televisión recordó eso por una felicitación que le llegó luego de presumir en sus redes el carrazo de lujo que se compró.

El martes a Meli le dieron su nueva nave y tras las historias que compartió en Instagram del feliz momento, una periodista con quien trabajó en canal 6 le escribió deseándole protección y bendiciones.

Según Durán, la reacción de su colega la hizo sentirse muy agradecida y, en medio de todo eso, contó la anécdota de sus excompañeros.

“Alejandra Madrigal, Nubia Víquez y Adolfo Castro siempre me daban ride a mi casa cuando me veían tarde esperando el bus frente a Repretel después de una jornada larga de trabajo. No sé si algún día les dije lo agradecida que estaba por eso. Así que lo hago ahora”, afirmó la guapa herediana.

Melissa Durán anda en un carrazo nuevo

Madrigal, Víquez y Castro trabajaron con Melissa en los primeros pasos que dio la guapa en televisión y en noticias, hace ya varios años.