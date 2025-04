Melissa Durán alzó la voz a favor de Rashab García y contra las “estupideces” que escriben sobre ella

La modelo Rashab García Valverde está desaparecida desde hace varios días. ( Rashab García Valverde/Instagram)

La periodista Melissa Durán decidió alzar la voz y hablar sobre el caso de Rashab García, la modelo desaparecida desde el pasado viernes 25 de abril, para pedir un “alto”, así como respeto ante la difícil situación que enfrenta su familia.

La presentadora de Noticias Repretel aseguró que en redes sociales se hablan muchas “estupideces” referentes a esta desaparición y que a muchos se les olvida que hay familias detrás sufriendo porque Rashab y su amigo, Nelson Pavón Largaespada, no aparecen.

LEA MÁS: Caso Rashab García: revelan en qué trabaja su amigo Nelson Pavón; ambos siguen desaparecidos

Melissa Durán pidió que dejen de hablar mal del caso Rashab García

“Esta no es la primera y lamentablemente no será la última vez en que una mujer, incluso un hombre, porque insisto que esto no es un tema de género, se ve en medio de una situación difícil y la gente se aprovecha de la constancia para hablar estupideces, porque es la palabra, en redes sociales”.

“Cómo puede ser posible que hay una familia sufriendo, cómo puede ser que una hermana de una mujer desaparecida tenga que tomar un tiempo, en medio de todo su dolor y desesperación, para pedir empatía”, mencionó en sus historias de Instagram.

Melissa Durán decidió omitir la palabra modelo cuando da noticias sobre la desaparición Rashab García y su amigo. (Archivo/Archivo)

Meli pidió que no se escuden en “la libre expresión” para poner comentarios ofensivos o hablar más de la cuenta porque para ella eso es “tener un corazón podrido”.

La presentadora mencionó que de hecho ella se negó de manera personal durante el noticiero de canal 6 a decir la palabra “modelo” cuando habla de este caso porque, más allá de la profesión o a lo que se dedicara Rashab, se trata de una mujer que está desaparecida y tiene a una familia sufriendo.

“Si usted no tiene nada bueno qué decir, no diga nada, guárdeselo, sabe por qué, porque cada comentario es un reflejo de lo que usted lleva adentro, ese un reflejo habla más de usted que de la otra persona, no quede en evidencia. Es demasiado ya”, dijo.

LEA MÁS: Caso de Rashab García: otro hombre fue arrestado por desaparición de la modelo

Meli pidió que más bien oren mucho por esta mujer desaparecida y su amigo Nelson Pavón, y por todos los que a diario desaparecen por una u otra razón porque al final alrededor de ellos hay muchas personas que sufren independientemente de la decisión que hayan tomado en su vida.

Hasta el momento las autoridades no tiene mayores noticias de la ubicación de ambas personas desaparecidas y por este hecho se tiene a tres personas detenidas como sospechas que están siendo indagadas por la Fiscalía para tratar de aclarar qué fue lo que pasó con ellos.