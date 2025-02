Melissa Durán casi no se casa por un gran susto que vivió previo a su boda hace 8 años

Melissa Durán y Esteban Mora se casaron el 25 de febrero de 2017 por lo que están de aniversario.

Melissa Durán se casó hace 8 años y eso dio pie para que recordara algunos momentos bonitos y, otros no tanto, que vivió previo a su boda.

La presentadora de Noticias Repretel contrajo matrimonio con el empresario Esteban Mora el 25 de febrero de 2017, pero no todo fue felicidad ese día.

La periodista confesó que ese día se llevó “el susto de la vida” porque casi no se casa por una emergencia que vivió mientras la alistaban en el hotel.

Según contó, mientras estaban maquillando a su mamá y a su hermana ella se quedó con su sobrina, quien para ese momento tenía 3 años, cuando ocurrió lo inesperado.

“La llevé a la piscina, no íbamos para allá, estábamos cerca de la piscina, yo me puse a hacer otra cosa cuando fui a ver, Valentina se había tirado a la piscina, que era profunda, no sabía nadar y yo tampoco sabía nadar, y tuve que tirarme con ropa a la piscina porque se estaba ahogando”, dijo casi llorando al recordar aquel duro momento.

Melissa Durán recordó algunos detalles de su boda

Afortunadamente, la situación no pasó a más y pudo rescatar a la niña. De lo contrario, otro hubiera sido el desenlace de ese día tan especial para ella y su familia.

Otro duro momento fue el casarse sin la presencia de sus hijastras Valentina y Maripaz, a las que ama como si fueran suyas, pues en ese momento no estaban bajo la custodia de su esposo y no las dejaron asistir al evento.

Melissa Durán tiene tres hijas, las dos más grandes son de su esposo, pero es como si fueran suyas. (Instagram)

Un año después, idearon hacer una sesión de fotos con ellas usando los trajes que lucieron en la boda para guardarlas de recuerdo.

Meli también contó otras curiosidades de su boda como que fue su esposo quien se encargó prácticamente de todos detalles, pues según dijo “tiene muy buen gusto”. Él escogió los arreglos florales, el color de los manteles, la música y demás.

Su esposo, además, eligió la canción con la que hicieron su primer baile como esposo y, según reveló, la sorprendió llevándole un cantante para que la interpretara en español, era el tema “Thinking Out Loud”, de Ed Sheeran.

La figura de canal 6 resumió su boda como “espectacular” y soñada, pero que hubiese sido perfecta si las chicas lo hubieran vivido con ellos.