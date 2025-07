Melissa Durán explicó por qué luce tan cambiada

Melissa Durán aclaró un asunto que le viene preguntando la gente desde hace días. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Melissa Durán aclaró el porqué luce, físicamente, tan distinta luego de que la gente notara algunos cambios en su apariencia y le preguntara a qué se debía.

Según la presentadora de Noticias Repretel, lleva días recibiendo mensajes, en redes, de personas que le consultan sobre su pérdida de peso.

“¿Cómo hizo para bajar de peso?, ¿con qué planifica?, la tiene muy delgada, a mí todo me hace daño, ¿qué estás haciendo?”, son algunas de las preguntas que le han llegado al privado a la periodista y que ella compartió este jueves.

A esas inquietudes, Meli respondió por medio de sus historias de Instagram y, aunque no detalló cuántos kilos ha perdido, sí explicó que su bajo peso responde a una dieta que está haciendo.

“Como en todo, no hay una receta mágica. Tampoco fue de la noche a la mañana, creo que tengo un año desde que me lo propuse. No estoy haciendo nada en específico, sino que convertí un problema en una oportunidad”, refirió al principio.

¿Qué está haciendo Melissa Durán para estar así de guapa?

Mencionó que, como sus mañanas son caóticas porque entra al noticiero de canal 6 antes de las 6 de la mañana, el desayuno lo viene pasando por alto y su primera comida del día la hace cerca de las 2 de la tarde.

“A mí no me da tiempo de desayunar, salgo del noticiero a las 2 de la tarde y no he comido nada, entonces ese problema lo aproveché haciendo ayuno intermitente”, confesó.

Meli, de una vez, aclaró que ella no puede recomendar a nadie que haga esa dieta para bajar de peso, ya que debe llevarse bajo la guía profesional.

“No se trata de aguantar hambre, sino de hacerlo (comer) correctamente. No lo hago siempre, depende de cada organismo y cada persona”, afirmó.

Melissa Durán lució su espectacular figura el fin de semana cuando se escapó a la playa con una de sus mejores amigas y las hijas de ambos.

