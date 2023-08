Melissa Durán nos contó por qué casi le da algo por la falsa noticia de la muerte de José Luis Perales

Melissa Durán fue de las primeras en lamentar la supuesta muerte deJosé Luis Perales, antes de enterarse que era mentira. Instagram

La periodista Melissa Durán fue una de las figuras conocidas a las que se le estremeció el corazón por la noticia de la supuesta muerte del cantante José Luis Perales.

Ella hasta publicó en sus redes sociales una fotografía donde sale junto al español, para lamentar su supuesta partida y contar que es de sus artistas favoritos.

Por dicha su sufrimiento le duró muy poco, pues media hora después de circular la noticia en todo el mundo, el mismo cantante salió a desmentir que estuviera muerto y más bien dijo estar “más vivo que nunca”.

La nueva presentadora de “La Rueda de la Fortuna” contó que cuando trascendió la noticia fue su mamá, doña Seidy Gutiérrez, la primera en avisarle, pues ambas son fanáticas de sus canciones.

Eso sí, antes de hacer su publicación y buscar la foto que tiene junto al intérprete de “¿Y cómo es él?”, dice haber revisado algunos medios internacionales y al ver que daban la información como un hecho, no dudó en expresar su dolor públicamente.

Conversamos con la presentadora de Telediario, de canal 8, sobre este hecho y en especial de ese recuerdo que guarda junto a Perales.

- ¿De hace cuánto es esa foto con Perales?

Esa foto fue en el 2012. Yo he entrevistado a Perales en dos ocasiones, en el 2009 que vino a Costa Rica, esa primera vez fue muy memorable para mí porque efectivamente es un artista que aunque podría decir que no es de mi época, me marcó desde chiquitica. Creo que a todos los niños de mi generación. No sé si todavía cantan las canciones de Perales en educación musical en las escuelas, pero en mi época sí.

Esta foto tiene más de 10 años de guardarla con mucho cariño porque José Luis Perales es de sus artistas favoritos. Instagram

- ¿Qué recuerda de esa primera vez que lo conoció?

En el 2009 cuando vino yo ya era periodista en Noticias Repretel, claro, me peleé esa entrevista porque yo tenía que hacerla. Fue de verdad un privilegio hacerla. En el 2012, cuando regresó, lo volví a entrevistar y ahí nos hicimos la foto. La primera vez fue una entrevista de tú a tú, fue para una edición estelar del noticiero.

- ¿Le pudo expresar lo mucho que lo admira?

¡Claro! Yo creo que uno como periodista o, al menos en mi caso que no cubría espectáculos, tenía que aprovechar la ocasión. Creo que fue la primera y única vez que de verdad estaba al frente de un artista que realmente admiraba de esa manera y que podía expresárselo.

Claro que le dije que lo escuchaba desde chiquitica, que tenía sus discos, que de verdad me encantaba. Incluso, me recuerdo que le pregunté que quién es él, que si se la canta a su hija o si se la estaba cantando a su pareja que se iba con el amante, eso siempre me había intrigado y bueno, al final me dijo que quedaba a interpretación de cada quien.

El cantante José Luis Perales tiene casi 50 años de trayectoria y su música ha trascendido de generación en generación. GDA El Universal

- ¿Ha ido a alguno de sus conciertos?

En esa segunda entrevista del 2012 yo no había comprado entrada para ese concierto, entonces él mismo gestionó para que fuera al concierto, fue realmente especial. Para el 2009 también había ido al concierto. Cuando vino con la gira de retiro de los escenarios (2019) no fui y lamenté que se retirara.

- ¿Y qué sintió al enterarse que supuestamente había muerto?

¡Casi me da algo! (risas). Uno lamenta que ya se retire, aunque uno ya sabe que tiene todo el derecho de hacerlo, pero cuando vi que supuestamente había fallecido sí me entristeció demasiado e inmediatamente me acordé que en algún lugar tenía una foto con él, pero por fortuna está vivito y coleando. Cuando vi que estaba vivo fue como un alivio, sobre todo donde lo vi tan bien.

- ¿Le dio por escuchar las canciones de él?

¡Sí! Andaba haciendo mandados y en el carro lo primero que hice fue buscar sus canciones. Yo a Perales lo escuchaba en la escuela y me llevaba las canciones para la casa y las andaba cantando, mi mamá en aquel entonces me consiguió el casete, creo que le pidió a alguien que se lo grabara, y lo escuchábamos juntas y creo que se convirtió en algo que me conectaba con mi mamá.

Melissa además nos contó que está disfrutando su nueva faceta como presentadora de "La rueda de la fortuna". Instagram

- ¿Cuál canción le gusta más?

“Un velero llamado libertad”, definitivamente. La nueva versión de Carlos Rivera me encanta, pero me sigo quedando con la versión original. “Te quiero” también, que era una canción que cantábamos en serenatas en el colegio y, bueno, “Que canten los niños”, recuerdo que uno en la escuela la cantaba casi llorando por los niños que no tienen voz.

- ¿Como periodista qué opina de que los medios replicaran la noticia siendo al final falsa?

¡Ay, qué torta verdad! Yo le voy a ser sincera, como periodista, pero también como consumidora de noticias, a veces también somos muy injustos con los medios. Yo entiendo que hay una verificación, pero seamos realistas, cuando sabemos que en medios digitales la inmediatez es tan importante, yo sé que hay que tener cuidado y todo, pero también cuando es una noticia replicada a nivel internacional por medios que tienen toda la credibilidad es fácil irse en todas. Yo la verdad no los critico, jamás, si fuera un tema nacional uno llama a la fuente, pero cuando es una fuente de este tipo, mentira que usted va a llamar a Perales a ver si es cierto que se murió, hay una confianza de que se está replicando en otros medios.