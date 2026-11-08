Melissa Durán refresca su imagen rumbo a los 40 años

En pocos días, Melissa Durán cumplirá sus 40 años y la periodista sorprenderá en su cuarta década con un refrescamiento de su imagen.

La presentadora de noticias se fue este sábado al salón de belleza y salió del lugar con un nuevo color y un nuevo corte de cabello.

Melissa Durán cumplirá 40 años a finales de noviembre. (Instagram/Instagram)

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“Un cambiecito cumpleañero”, afirmó Durán al compartir el resultado con sus miles de seguidores en Instagram.

Lo que se hizo

Meli contó que visitó a la estilista para realizarse un baño de color en el cabello y cubrir las raíces que ya se le veían casi desde lejos. También buscó tapar sus canas, según confesó.

Lo más curioso fue la confesión que hizo, pues contó que ella es de las que se cortan el pelo sola, a pesar de que sabe que no le queda bien y que no tiene talento para eso. Por eso hoy acudió a las manos expertas para corregir sus meteduras de pata.

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“El color, el tono y el corte, me encantan”, afirmó Durán al presumir los resultados.

Melissa Durán luce así con su nuevo cambio de look. (Instagram/Instagram)

Así reaccionó la gente

La gente no esperó a reaccionar y, por el tipo de reacciones que acumula la publicación, la mayoría aprobó el cambio.

“Siempre hermosa, Meli”, “superlindo te quedó”, “divina”, “se le ve hermoso”, son parte de las opiniones que ha recibido la comunicadora.

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