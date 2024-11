Melissa Durán regresa al 6 y por primera vez compartirá pantalla con querido presentador

La eriodista Melissa Durán regresa a la pantalla del 6 a las ediciones de la matutina y meridiana de Noticias Repretel

Melissa Durán regresa este viernes 1 de noviembre a Noticias Repretel para presentar dos de sus ediciones diarias.

Ella estará en el noticiero matutino, a partir de las 5:50 a.m., y en el meridiano, desde las 11:55 a.m.

Su regreso a canal 6 lo hará debutando junto a un reconocido presentador, pues será la primera vez que hará dupla con el periodista Roberto Brenes.

Ambos estarán al frente del primer noticiero del día, mientras que al mediodía Meli presentará junto a la periodista Alejandra Araya.

Roberto Brenes y Alejandra Araya eran los encargados de presentar la primera edición de Noticias Repretel.

Con Alejandra ya había presentado en otras ocasiones cuando fueron compañeras de NC 11, noticiero que salió del aire en marzo de este año.

“He estado demasiado emocionada por contarles que efectivamente voy a estar en las dos ediciones, es supervacilón porque en estos días he ido a reuniones al canal y de verdad yo siento como que nunca me fui. La gente, todo, es como si nos acabaramos de ver y es superlindo saber que las relaciones que uno construyó hace muchos años se mantienen. Obviamente, estoy con toda la ilusión y no crea, no se deja de sentir un sustillo, aunque yo creo que eso nunca se pierde”, dijo.

Meli mencionó que lo bueno es que conoce a Roberto y Alejandra desde hace muchos años y que siente que harán una buena dupla frente a cámaras.

“Los considero a ambos mis amigos, con Roberto nunca he presentado, va ser la primera vez, pero digamos que por ahí tranquila porque sí existe toda la confianza”, expresó.

LEA MÁS: A periodista de Noticias Repretel le hicieron algo muy bajo en México

Nada de reemplazo

Este martes 29 de octubre, Patricia Figueroa anunció su salida de Noticia Repretel, tras renunciar a la empresa donde estuvo por 26 años.

Ella se encargaba de presentar la edición del mediodía desde febrero de este año, por lo que muchos en redes sociales han asegurado que Meli llegó a quitarle el campo.

“Yo considero que no le estoy quitando el campo a nadie, creo que efectivamente cada una tomó la decisión que creía correcta para lo que quiere para su vida en este momento y, bueno, coincidió con la salida de Patricia y mi llegada, no tenemos una relación cercana, pero bueno, cuando se me habló de la posibilidad de estar también al mediodía, por supuesto que no lo podía rechazar”, mencionó Durán.

Melissa Durán renunció a inicios de octubre a canal 8, Multimedios, para irse para Repretel de nuevo.

LEA MÁS: Melissa Durán renuncia a Multimedios y va para este otro canal

La presentadora aclaró que si bien va estar en los dos noticieros de la mañana, dicho horario le permitirá seguir pendiente de su tienda de ropa.

Según explicó, una vez que termine el noticiero, a las 8 a.m., podrá ir a darse una vuelta a su negocio y regresar al canal de La Uruca a las 11 a.m. para presentar el otro.

Además, dicho horario le da chance de estar toda la tarde y noche con su familia.

“Estoy supercontenta que sea un 1 de noviembre, porque es la misma fecha en la que ingresé por primera vez a Noticias Repretel hace 17 años y llego también en una época lindísima, porque la Navidad en Repretel se vive de forma espectacular, entonces estoy con mucha ilusión”, agregó la periodista.