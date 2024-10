Melissa Durán revela qué le “golpeó” de renunciar a Multimedios para irse a Repretel

Melissa Durán se reintegrará a Repretel el 1 de noviembre tras poquito más de tres años fuera de la televisora. (Cortesía)

Renunciar a Multimedios canal 8 para regresar a Repretel por tercera vez, no fue una decisión nada fácil para Melissa Durán.

La periodista, presentadora de tele y empresaria le anunció al canal de Sabana Sur que no seguiría en sus filas el 11 de octubre y el viernes anterior fue su último día ahí.

Comunicarle esa decisión a su jefe, el periodista Michael Soto, “golpeó” a Meli, ya que por encima de la relación laboral, entre ellos hay una gran amistad. Eso lo hizo más difícil.

Sobre ese tenso momento Melissa habló con La Teja en una entrevista donde explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de dejar el 8 a tres años de salir del 6.

¿Por qué vuelve a Repretel por tercera vez?

Es la tercera vez, sí, pero siento la misma ilusión como si fuera la primera. La gente que me conoce sabe que guardo un gran cariño por Repretel. En las distintas etapas de mi vida en las que he estado, gracias a Dios siempre he salido bien. Hay gente que piensa que yo renuncié a Repretel (la última vez fue a mediados del 2021) para irme al 8, pero no; renuncié para hacer crecer mi negocio (su tienda MDG Trending) que era un sueño que tenía y ahí estaba a tiempo completo y se me imposibilitaba de esa manera, pero incluso mi lealtad fue para la empresa porque aunque yo no trabajara ahí le comuniqué a Repretel que iba para el 8 para que se enteraran por mí y no por la prensa. Siento que ellos siempre han visto esa lealtad y la han valorado.

Melissa Durán salió de Repretel por segunda vez a mediados del 2021. Para ese entonces era presentadora del desaparecido NC Once. (Cortesía)

¿Le ofrecieron regresar antes o antes ahora?

No es la primera vez que me hicieron una oferta en estos tres años; sin embargo, esta no podía rechazarla. Llega en un buen momento tanto para la empresa como para Noticias Repretel y me ilusionó este reto. Me mostraron realmente que tenían todo el interés y las ganas de que formara parte, nuevamente, del equipo. No podía decirles que no.

¿Qué le ofrecieron que dice que no podía rechazar la oferta?

Anteriormente me ofrecían puestos tiempo completo y si algo tengo claro es que sigo dedicada a mi negocio, que es a lo que le he apostado y gracias a Dios me ha ido muy bien. La tienda está en un buen momento y tenía que seguirle apostando a mi sueño, que es mi negocio, y en esta ocasión sí podía hacer ambas cosas, porque ahora voy solo como presentadora de noticias, entonces tendré el tiempo que necesito para seguir con el proyecto.

Ha regresado en etapas muy distintas de su vida, ¿qué Melissa vuelve ahora?

La primera vez que entré a Repretel ni siquiera me había graduado de la universidad, era estudiante todavía. Cuando regresé (en el 2017) ya me había casado, ya estaba con mi tema de formar mi familia, incluso ahí viví mi embarazo y eso para mí fue supervalioso porque me chinearon tanto que esos son los recuerdos que tengo de la empresa. En esta ocasión siento que llego en la etapa más plena de mi vida. Donde tengo a mi familia, ya con mis hijas; mis propios proyectos, mis propias ambiciones, esa agenda aparte. Siento que estoy en la etapa más plena y, obviamente, con mayor madurez que hace 17 años cuando inicié.

¿Qué es lo que más le ilusiona de volver el 1 de noviembre?

Muchas cosas. Repretel tiene una audiencia muy fiel y leal. Aún estando fuera la gente me relacionaba con canal 6, seguía siendo Melissa la de Repretel y me lo decían. Ahora que se comunicó mi regreso he recibido un montón de mensajes de gente que son televidentes y que me dan la bienvenida y ese cariño siento que, aunque nunca lo perdí, me llena de mucha ilusión. Me ilusiona volver a ver a mis excompañeros, a algunos tenía muchos años de no ver y creí que no volvería a trabajar con ellos. Cuando me fui la segunda vez pensé que la etapa ahí se había terminado.

Melissa Durán renunció a canal 8 hace una semana para devolverse a Repretel. (Cortesía)

¿Cómo fue salir de Multimedios?

Lo más difícil de salir de Multimedios fue renunciarle a uno de mis mejores amigos que es Michael Soto (director de Telediario). No sabía ni cómo decírselo porque es diferente cuando se le renuncia a un jefe que cuando se le renuncia a un amigo que, además, querés. Una vez pasado eso, ambos hablamos y dejamos claro que, como siempre, una cosa es lo laboral y otra la amistad que, incluso inició en Repretel.

¿Qué opinó su familia sobre esta decisión?

Fue una negociación de varios días (con Repretel), no fue a la primera; estuvimos conversando en varias ocasiones. Yo hablé esto con Dios, con mi esposo y le conté a mi mamá porque para mí era importante saber qué pensaba ella y desde afuera cómo se veía. Mi esposo me dijo: ‘Meli, usted nunca ha salido de Repretel’, esa fue la frase; y cuando llamé a mi mamá me dijo: ‘pero diay, esa es la empresa que usted ama’. Para mí eso fue la confirmación de que tenía que regresar. Yo visitaba Repretel en ocasiones y siempre que iba me sentía amada y querida y eso uno lo agradece.

