Melissa Mora anuncia dos grandes sorpresas para su concierto en Parque Viva

Melissa Mora debutará oficialmente como telonera de un concierto internacional en el país. Instagram

Melissa Mora está deseando que llegue este viernes por la noche para hacer su debut oficial como cantante de música banda.

Ella será la encargada de abrir el concierto internacional en el que participarán la Banda MS y Hombres G, que se realizará en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La ramonense nos contó que tiene dos grandes sorpresas preparadas y que espera que el público la reciba muy bien porque se ha preparado bastante para ofrecer un gran espectáculo.

La primera de las sorpresas es que aprovechará este concierto para presentar oficialmente su primer tema al ritmo de música banda, el cual grabó hace unas semanas en Colombia.

El tema se llama “Mentira” y, según nos contó en exclusiva, dentro de dos semanas lanzará un video y lo empezará a promocionar en las redes sociales, así como en la radio.

Dicha pieza la grabó en febrero pasado, tras ir a Salvaje Estudio, del productor Georgy Parra, en Medellín, el mismo que ha trabajado con artistas de la talla de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara, Joaquín Guiller y Joe Arroyo.

Meli contó que la productora Arceyut Producciones le pidió que preparará una hora de espectáculo, pero que ella alistó un repertorio bien amplio por si le dan más tiempo en tarima. No será hasta que haga la prueba de sonido, horas antes del concierto, cuando se dé cuenta cuántos minutos le darán finalmente.

“Me siento muy feliz, muy emocionada. He ensayado mucho con los chicos de la banda para tratar de que todo salga bien, espero en Dios que todo salga bien. La banda se llama Ta’Tuanis, yo estoy siempre como solista, pero cuando los necesito, como en esta ocasión, ellos son los que me acompañan en la tarima. Si tengo un poquito de ansiedad, pero a la vez me siento muy feliz”, dijo.

Meli se la pasó ensayando mucho en estos últimos días para que todo salga bien. Instagram

La ramonense tiene otra gran sorpresa y es el vestuario que utilizará. Por ser una noche muy especial se mandó a traer dos vestidos al extranjero y, además, la diseñadora nacional Priscilla Delgado le hizo uno ideal para la ocasión.

Esta es la diseñadora que le hizo el traje cuando Meli fue invitada, en el 2015, a la fiesta previa a la entrega de los Premios Billboard a los que fue junto a Banton luego de popularizar su tema “A mover el bam bam”.

La diseñadora duró una semana confeccionando el traje de Melissa en su local ubicado en Guápiles. Cortesía

Priscilla, quien se llevó su taller de confesión para Guápiles, contó que el diseño del vestido es propio y que Meli fue la que escogió el color de la tela.

“Los materiales se compraron en Miami, el sombrero tejano se lo traje de Orlando, Florida, y se le arregló para que fuera con el traje. El concepto que se le hizo es una enagua de charro, un top lleno de perlas y cristales de Swarovski, así como un bolero de charro, una capa y, por supuesto, lo que marca a Melissa un short decorado”, explicó la diseñadora.

La idea es que conforme va avanzando el show, ella se pueda ir quitando algunas de las partes del traje. También tiene las otras dos opciones que mandó a traer a Estados Unidos así que habrá que esperar a ver con cuál sorprenderá al público.

La diseñadora Priscilla Delgado fue la que hizo a Melissa volverse a vestir de novia hace unos días. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Melissa le abrirá un concierto a la banda mexicana MS, ya que en julio del 2022 viajó a Tabasco, México, para cantar en una de sus presentaciones.

Ella se declara superfán de esta agrupación y quedó de amiga de sus cantantes, así que también está deseando que llegue este 21 de abril para ir a saludarlos a su camerino y después tirarse su presentación entre el público.