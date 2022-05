Melissa Mora con novio trabajador, humilde y chineador

La ramonense le contó a La Teja que tiene novio, se llama Jonathan y que no se trata de un millonario. Eso sí, dijo que es trabajador, humilde y chineador

Melissa contó que su estilista fue el Cupido quien la unió a Jonathan.Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

En esta ocasión quien hizo de Cupido fue su amiga la estilista Mirlen Quesada.

La modelo, de 29 años, indicó que fue Quesada quien le presentó al galán, pero Meli no quiso contar desde hace cuánto están saliendo.

“Estamos en una relación muy seria, quiero algo que valga la pena. Ya sea que dure mucho o poco quiero estar tranquila y en paz”, expresó.

El galán es menor que ella (Meli tiene 29 años) y trabaja en una empresa de venta de repuestos para carros.

A inicios de semana corrió como pólvora por las redes sociales una foto que Melissa subió a Instagram y que acompañó de un dulce comentario: “Te quiero mucho, feliz de conocer a alguien tan especial, espero compartir muchos momentos a tu lado”.

Sin embargo, poco después la guapa voló la imagen de la red social. Meli dice que la razón por la que decidió quitar la publicación de Instagram fue porque a Jonathan le tomó de sorpresa.

“Yo lo subí y el lunes cuando él vio la publicación se asustó porque no se lo esperaba. Y entonce me pregunté: ¿qué hago?, fue cuando decidí eliminarla porque la gente escribe comentarios muy pasados y la verdad no se vale que uno quiera estar bien y en paz y escriban y digan esas cosas. Y no lo quité por mí, porque si me pongo a hacerle caso a todo lo que la gente dice no viviría (risas). Lo hice por él, porque no está acostumbrado a todo esto”, detalló.

[ Meli anda de manita sudada ]

Nada de millones

Dice Meli que su nuevo amor no tiene millones, como sí le ha pasado en ocasiones anteriores, pero que la chinea mucho y es todo un caballero.

“Se llama Jonathan, me lleva más o menos dos años, es joven y no es millonario, como mucha gente anda hablando. Es trabajador, es gerente de una empresa, humilde, es igual que uno”, indicó.

La participante de “Tu cara me suena” indicó que su galán es toda una dulzura.

“Uno se da cuenta de cómo es por cosas tan sencillas como en la forma en que te toma de la mano o como me besa la mano”, dijo.

Melissa Mora publicó esta imagen para contar que su corazón tiene dueño. Tomada Instagram Melissa Mora.

Mora, quien tiene una hija, también contó que por ahora Jonathan no ha conocido a su retoño.

“Le expliqué (a la niña) que mami tenía novio, pero como que no le hizo gracia, es muy celosa. Uno cuando está soltero y pasa el tiempo como que le gusta más estar soltero, pero a veces uno también se siente solito. Pero, claro que (a Jonathan) le tocará conocer a Camila, pero más adelante”, aseguró.

Por ahora Melissa disfruta las mieles del amor y se prepara para su participación en el último programa de “Tu cara me suena”, que será el domingo 16 de julio en canal 7 a las 7 p.m.

[ Meli gana en “Tu cara me suena” ]