Melissa Mora cumplió años y así lo celebró

La cantante y modelo Melissa Mora siempre celebra su cumpleaños con una gran fiesta.

La modelo y cantante Melissa Mora celebró un año más de vida y esta vez quiso hacer una fiesta al estilo hawaiano.

La guapa alcanzó el pasado sábado 10 de febrero sus 36 primaveras y tuvo su festejo el domingo junto a su familia más cercana y unos cuantos amigos.

La artista hizo la fiesta en la casa donde ahora vive con su pareja, Alberto “Beto” Gómez, en Turrúcares de Alajuela, y obviamente lució tremendo bikini como parte de la temática.

Además, no faltaron los mariachis, pues a ella le encantan que le lleven serenata, y un hermoso queque.

La boxeadora Yokasta Valle, la modelo y diseñadora de modas Stefanie Baldi y la modelo Francinie Zamora, entre otros, la felicitaron y le desearon todo lo mejor.

Melissa Mora llegó a los 36

Fabiola Mora también aprovechó para agradecerle públicamente por ser una gran hermana.

“¡Que sean mil más! Eres de lo mejor que la vida me ha dado y le doy gracias a Dios por la hermana que me dio, por ese amor que das siempre y siempre has estado para mí, aún estando cansada con tus cosas, muchas veces estuviste para mí y en mis momentos de enfermedad estuviste siempre para sacar una sonrisa en esos días difíciles. Te amo con todo mi corazón”, le escribió la hermana.

Muchos de sus seguidores le escribieron que no aparenta la edad que tiene y que parece una chiquilla de 25 años.