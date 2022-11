Melissa Mora denuncia que es víctima de supuesta extorsión por página de chismes

Melissa Mora denunció que una periodista le está pidiendo dinero a cambio de no publicar nada malo suyo y de su novio. Archivo

La modelo Melissa Mora hizo una publicación en su cuenta de Instagram para denunciar que supuestamente es víctima de extorsión por parte de la dueña de una página de chismes en Facebook.

La cantante aseguró que la redactora de la página o, al menos alguien allegado a ella, llamó a su novio Alberto “Beto” Gómez el jueves anterior para pedirle dinero a cambio de -aparentemente- no volver a publicar nada malo sobre ella y su relación.

Melissa Mora dice ser víctima de extorsión

“Quiero contarles que el jueves en la noche mi novio recibe una llamada donde le dicen que puede pagar para que (XXXX) no hable, no hable de él, no hable de mi persona. O sea, por favor, que hable lo que quiera hablar, que siga escribiendo, no se le va a pagar, que siga hablando todo lo que ella quiera hablar y denigrar a las personas (...). No se le va a pagar, así de simple”.

“Solo quería que la gente de Instagram se diera cuenta cómo estaba la situación, porque como no se le pagó, ahora sigue y sigue atacándome”, dijo en un video este fin de semana.

La cantante dice que la llamada la recibió su novio Beto Gómez y que dicho medio a publicado falsedades de su pareja. Cortesía

La ramonense aseguró a La Teja que ya conversaron con un abogado para interponer un denuncia en contra de la periodista a cargo de esa página, porque además de atacarla a ella con acusaciones falsas también ha publicado información errada sobre su novio y la hija de él.

“Ella escribe muchas cosas que son difamación, que ella no tiene ningún argumento, trata muy mal a Beto cuando Beto nunca ha tenido problemas con la justicia, que fue secuestrado, sí fue secuestrado, y lo de la hija es un tema totalmente a parte, lo cual ella debería tener respeto porque hay una familia que está pasando un dolor”, dijo la artista.

Melissa dice tener las pruebas suficientes para defenderse y demostrar que intentaron extorsionarlos y ella es la principal testigo de la llamada que le hicieron a su pareja.

Melissa Mora denuncia extorsión por parte de periodista

“Sí se está formulando la denuncia, ya hablamos con el abogado. Y si ella me quiere demandar que me demande también yo tengo las pruebas necesarias de que lo que ella realmente hizo es extorsión. Si, yo lo dije y no me voy a quitar, porque entonces cómo se le llama a una persona que te llama a pedir que no hable suciedades de uno a cambio de dinero, entonces, si yo pago yo sí soy la honorable dama como escribe de otras”, dijo.