Melissa Mora dio concierto en Honduras: “Aunque no conocieran el Bam bam, la gente lo bailó”

La cantante y modelo nacional Melissa Mora se presentó este sábado ante más de 2.500 personas en las fiestas Junianas (algo así como las de Palmares o Zapote), en San Pedro Sula, Honduras.

La guapa moncheña puso a los catrachos a moverse a ritmo del “Bam bam”, que si bien reconoció que muchos no lo conocían, no le hicieron el feo y se menearon con la pegajosa canción. }

“Ya he tenido conciertos internacionales en Nueva Jersey y en otros lugares, pero antes de la pandemia, así que esta es mi primera presentación afuera del país después de la pandemia. Estoy muy contenta de que me tomaran en cuenta en este evento tan bonito porque las fiestas Junianas en San Pedro Sula son superimportantes, es como decir las de Palmares, entonces a pesar de que llovió, la gente me esperó, fue muy bonito, las atenciones fueron increíbles.

“Aunque no conocieran el Bam bam, la gente lo bailó. El público cuando ve a un artista realmente lo respeta y lo escucha es diferente al de Costa Rica, que suele ser más para el bailoteo y que a veces no prestamos atención”, señaló Meli desde Honduras.

Melissa Mora hasta llevó elenco de bailarinas a Honduras. Cortesía.

Meli era la única artista internacional invitada a las fiestas por lo que el mérito es aún más grande. En su viaje a tierras hondureñas pudo estar en el concierto que dio Alejandro Fernández por lo que llegó más que motivada a su presentación.

El concierto forma parte del relanzamiento de la carrera musical de Meli, ya que este año decidió meterle más amor a la música y las puertas poco a poco se la han ido abriendo.

Melissa Mora dice que los hondureños la recibieron bastante bien. Instagram

La ramonense volverá este lunes a nuestro país con la mente puesta en volver a salir más a menudo y proyectarse a nivel internacional.

“Este año va a ser de mucha bendición y trabajo, estoy trabajando con Gokú (Cristian Vargas) que es mi mánager. También con una staff de bailarines, tenemos varios proyectos de ir a países y estoy muy contenta por eso, porque las bendiciones que vienen son muy lindas.

“De hecho, la gente en Honduras quedó tan contenta que quieren que regrese, entonces probablemente en noviembre o en diciembre estaré por allá de nuevo”, agregó.