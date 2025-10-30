Melissa Mora está devastada porque le mataron a su perra

La cantante Melissa Mora está pasando por un momento muy triste y confesó que no ha parado de llorar.

Este miércoles falleció su perrita salchicha, Julieta y, según contó, fue víctima de un atropello.

Melissa Mora sigue dedicada a su carrera musical, pero también tiene un nuevo negocio en San Ramón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Melissa contó que el accidente la dejó con el corazón hecho pedacitos, pues su mascota murió al instante y no pudo hacer más por ella.

“Yo con ella tenía muchas ilusiones, de que Julieta volviera a ser mamá, de que tuviera salchichitas, de que me cuidara siempre, pero así es la vida. Me la atropellaron, fue un accidente, ni modo, qué más puedo hacer más que llorar”, expresó la artista con gran tristeza.

La ramonense siempre se ha mostrado amante de los animales y solía compartir en sus redes fotos y videos de sus perritos, a quienes considera parte de su familia.

Melissa Mora está muy triste por la partida de su querida Julieta. (redes/Instagram)

No es la primera mascota que muere

Esta no es la primera vez que sufre un golpe así, pues en marzo de 2024 también perdió a su otra perra Chanel, quien tenía 8 años de estar a su lado. De hecho, a esta perrita la cremó y tiene sus restos en su casa.

Ella no detalló cómo ocurrió el accidente y si fue que Julieta se le escapó.

Meli sigue enfocada en su carrera musical; sin embargo, también en sus negocios ya que, además de su marca de jeans se abrió hace poco una perfumería en San Ramón donde ahora pasa prácticamente todo el día.

Desde acá le enviamos nuestras condolencias porque sabemos lo mucho que amaba a Julieta, la cual se la regalaron tras la muerte de Chanel, pero ahora las dos están el cielo perruno y seguirán cuidándola, como siempre lo hicieron cuando las tenía en casa.

