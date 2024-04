Melissa Mora explotó en redes por una pregunta que le hicieron

Melissa Mora habló de un tema que la dejó muy enojada. (Instagram)

Melissa Mora no aguantó nada y explotó en redes sociales por una pregunta que le hicieron.

La macha contó que recibió la llamada de un periodista que la incomodó.

“Recibí una llamada de un periodista diciéndome que le hacía mucha gracia lo que yo dije en una entrevista que me hizo Johanna Villalobos. Yo dije que yo era muy conocida, pero que había aceptado trabajar en Combate porque necesitaba y le quería dar una casa, mi hija”, comentó.

La cantante y empresaria dijo que ella siempre quiso trabajar mucho para lograr darle un techo a su pequeña.

“Yo no quería andar alquilando por todo lado. Yo tenía muy claro lo que yo quería, pero yo no tengo una casa gracias a Combate. Yo tengo una casa gracias a mi esfuerzo, porque tenía hasta tres trabajos o cuatro, no sé cuántos porque yo me iba de gira, cantaba, estaba en el programa, hacía de modelo, fotos, pero gracias a mi esfuerzo tengo mi casa y si a alguien le tengo que agradecer es a la abuela de mi hija que siempre me dio su apoyo”, expresó la guapa.

Meli dijo que muchas de las cosas que ella obtuvo fueron gracias a su exsuegra que le echó la mano, pero que muchas veces la gente habla solo por hablar.

Melissa Mora respondió con todo

“Las personas no conocen la vida de nosotros, ni conocen qué tanto nos esforzamos por tener lo que queremos. Pero es muy fácil hablar. No sé por qué se extrañaron con lo que dije, yo no sé, si pensaban que yo tengo casa porque algún novio me la regaló, porque es lo que las chicas piensan y no. Las cosas se ganan con esfuerzo, dichosas las que han tenido su novio y les han dejado su buena casa, bien por ellas, qué bendición, pero este no es mi caso”, concluyó Meli.