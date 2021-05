Sumamente mal, con antidepresivos porque he pasado con ataques de ansiedad, he bajado mucho de peso y he pasado en el hospital, porque extraño a mi hija. Podrán decir lo que sea de mí, pero siempre he sido buena madre. Durante todo el proceso de Tu cara me suena yo me sentí terrible, el día que hice a Romeo Santos me sentí tan fea y con la mente en otro lado. Por dicha mis compañeros me respetaron y en el canal me apoyaron porque mucha gente opinaba en mi contra y no sabía lo que estaba pasando. Llevo cuatro meses sin dormir bien por todo esto que está pasando; gracias a Dios he contado con el apoyo de mi familia y de mi novio, que es un pan de Dios porque si no no sé qué hubiera hecho.