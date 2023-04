Melissa Mora nos contó un secreto de su presentación en Parque Viva

Melissa Mora confesó que se sintió como toda una reina en el concierto. (Rafael Pacheco Granados)

Melissa Mora vivió el viernes anterior uno de los días más importantes e inolvidables de su vida.

Aunque ya han pasado algunos días, la ramonense aún no termina de creer que abrió por primera vez un concierto internacional.

Esa noche se presentaban en Parque Viva el grupo de rock Hombres G y la Banda MS de México, y según contó la tica, los españoles salieron de su camerino a ver su presentación.

Conversamos con la artista sobre cómo se sintió y aseguró que no ha parado de recibir mensajes de felicitación por su buena presentación.

- ¿Cómo estuvieron eso minutos previos antes de salir al escenario?

Por algo Arceyut es una de las mejores productoras del país porque yo recibí un trato, creo que, como una artista internacional, el camerino estaba precioso, en el sofá había un almohadón, que por cierto me lo traje para la casa, que decía Melissa Mora en rosado y yo vi que los de la MS también tenían un detalle igual, flores igual que los internacionales, bebidas, fruticas, snacks, se comportaron demasiado lindo.

Después, para uno a la hora de presentarse, el que tengan el compromiso del sonidista con un artista nacional, tener el mismo cuidado para poner el sonido, porque a veces el sonido no suena igual al del artista internacional, entonces, todos esos pequeños detalles hacen que una se sienta muy bien y que se sienta un nivel alto. A mí me trataron como una reina, así fue.

Melissa Mora asegura que fue de los días más felices de su vida. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿ Qué pasaba por su mente cuando ya estaba frente al público y ver su reacción?

Cuando salí sí había gente, pero no tanta porque siempre vienen cuando ya va a salir el artista internacional, más sin embargo, la gente que estuvo presente me apoyó, me gritaba, me aplaudía, me pidieron otra canción, entonces, la química que tuve con el público fue tan bonita, tan bonita, que yo no tengo palabras. Para mí ese ha sido de los días más bonitos de mi vida.

- ¿Cuando ya terminó su presentación qué pasó al regresar al camerino?

Estaba mi amiga Lidieth (Chavarría), ella estuvo en todo momento conmigo y apenas terminé me dijo: “amiga, ¡qué bien! ¡qué lindo!’, llegué con los chicos (su banda) nos tomamos unas bebidas, brindamos, celebramos, nos felicitamos, nos abrazamos. Fue un gran trabajo por parte de todos.

Después aproveché y me tomé fotos con los de la Banda MS.

La Banda MS era el plato fuerte del concierto del viernes. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Pudo estar con ellos entonces?

No todos tenían el acceso a ellos, pero yo tengo muy buena relación con Walo Silvas (cantante principal) y con Alan Ramírez, como yo les abrí el concierto de Tabasco (México), entonces ahí hicimos una amistad bonita. Ellos me pasaron al camerino, nos tomamos fotos, estuvimos hablando, compartí con ellos un ratito bonito.

- ¿Vieron su presentación o la escucharon cantar?

Solo la vieron por redes porque ellos aún no habían llegado al lugar a esa hora, los Hombres G sí porque me contaron que cuando salí a cantar el Bam bam todos estaban ahí viéndome y hasta me aplaudieron y todo, fue muy bonito.

Me dijeron que les gustó mucho “La Chona”. Esa canción es muy de bailoteo y a mí me gusta mucho la música de banda, es de Los Tucanes de Tijuana, es un grupo mexicano y esta canción los hizo muy famosos por lo alegre que es, por eso me gusta mucho porque “La Chona” baila mucho, por eso dije que se parece a mí.