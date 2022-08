Melissa Mora nos da pistas sobre su nuevo galán

Melissa Mora dijo cuando se divorció el año pasados que no le cerraba las puertas al amor. Instagram.

Melissa Mora anunció en octubre pasado que se había divorciado de su esposo Jonathan Picado, pero adelantó que eso no significaba que le iba a cerrar las puertas al amor.

El lunes anterior la cantante reconoció en su cuenta de Instagram que estaba saliendo con alguien, pero no dio mayores detalles sobre quién es el galán que la recibió con rosas a su llegada tras la gira que hizo por México.

La ramonense le contó a La Teja que ahorita se encuentra muy feliz al lado de esta persona y que, aunque apenas se están conociendo, la relación va muy bien encaminada o al menos él con sus detalles se ha ido ganando su atención.

“Lo conocí hace bastante tiempo, como hace ocho meses, recién divorciada, pero solo nos veíamos como amigos, pero ahorita sí estoy saliendo con él. No es un chiquillo, ya es una persona madura, tiene 50 años, es un hombre divorciado y lo estoy conociendo, estoy viendo a ver qué pasa”, contó Meli.

En enero pasado Meli contó en sus redes que llegó a su casa y se encontró con este detalle en su cuarto sin decir quién lo hizo. Instagram

Aunque no quiso decir su nombre, solo nos contó que es un empresario, que tiene fincas y que, además, es muy detallista.

Este galán es el mismo que le había mandando a adornar su cuarto con rosas y globos en enero pasado y que le hace llegar detalles por medio de una amiga en común.

“Dijeron que yo me había inventado eso (la sorpresa en su cuarto), pero no, sí era cierto, él me mandaba rosas por medio de mi mejor amiga. Es una persona detallista que ha tenido paciencia para ver si conquista mi corazón”, mencionó.

Galán trata de conquistar a Melissa Mora a punta de detalles románticos

Fue justamente a través de su amiga Cindy )no da el apellido) que llegó a ella, pues según contó, primero se hizo amigo de ella para luego poner en marcha su plan de conquistarla.