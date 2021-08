Melissa Mora pide oración por sus papás afectados por covid-19

La ramonense cree en el poder de las vacunas y de la oración. Instagram. La ramonense cree en el poder de las vacunas y de la oración. Instagram.

La modelo Melissa Mora está muy triste y preocupada por la salud de sus papitos, María Eugenia Ramírez y Rafael Mora.

Mediante una transmisión de Instagram este lunes, la ramonense pidió oración a sus seguidores debido a que sus padres se están viendo bastante afectados por los efectos del covid-19.

“He pasado muy triste porque mis papás salieron positivos de covid-19. Hoy, 2 de agosto, le voy a pedir mucho a la Virgen de los Ángeles para que ella y Dios tomen el control y ellos puedan salir de esta situación. Cuando yo veo a mi mamá siempre ando mi mascarilla porque ella es paciente de cáncer.

Los padres de Melissa Mora, siempre la han apoyado en todo lo que hace ella. Fotografía: Lilliam Arce. Los padres de Melissa Mora, siempre la han apoyado en todo lo que hace ella. Fotografía: Lilliam Arce. (Lilliam Arce)

La guapa también se mostró muy molesta ya que, según ella, sus padres se contagiaron debido a que un familiar tenía síntomas y no se quiso hacer la prueba.

“Lo peor de todo es que se contagiaron ya que muchas personas son tan irresponsables que no ven el daño que le pueden hacer a las demás personas, ¿por qué lo digo?, porque se contagiaron gracias a una tía que no se quiso hacer la prueba y tenía todos los síntomas de covid y por irresponsabilidad no quiso hacerse la prueba”, señaló en el en vivo.

Su hermana Fabiola también padece la enfermedad, según afirmó.

Meli contó que ella ya tiene las dos dosis de la vacuna y que su papá también, su mamá únicamente una y que espera que el poder de la oración los pueda sacar de esta.

“Mi papá tiene las dos vacunas y aún así está sumamente mal y ella solo una, por eso hay que cuidarse mucho. Yo sí creo en las vacunas y creo que todos deberíamos de vacunarnos, tuve un contacto indirecto con mi hermana y me hice la prueba y gracias a Dios salió negativa, pero les pido mucha oración para mis papás”, dijo.