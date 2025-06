Melissa Mora recibe el Micrófono de Oro en México: “¡Mi voz ha volado alto!

Melissa Mora está muy feliz y agradecida con el premio que recibió. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Melissa Mora ya tiene el Micrófono de Oro en sus manos, galardón que recibió este viernes en México y que representa el máximo premio que otorgan los locutores mexicanos.

LEA MÁS: Melissa Mora recibirá un importante reconocimiento en México, ¿por qué?

La Asociación Nacional de Locutores de ese país designó a la costarricenses como su ganadora de este año por su destacada carrera en la música y como modelo, según justificaron.

Tras recibir el premio este 6 de junio, Meli compartió en sus redes la emoción y el agradecimiento que siente por el gesto, pues significa para ella que su voz y su música han llegado lejos.

Melissa Mora recibe el Micrófono de Oro en México

“Desde Costa Rica hasta México… ¡mi voz ha volado alto! Hoy sostengo en mis manos este galardón que simboliza años de lucha, pasión, sacrificios y sueños cumplidos”, refirió Mora en un posteo de Instagram.

LEA MÁS: Melissa Mora sorprendió en el programa Despierta América de Univisión, ¿qué hacía ahí?

La exparticipante de Tu cara me suena dijo que el premio no es solo de ella. “Es de cada persona que ha creído en mí, que ha apoyado mi música, que me ha acompañado en este camino lleno de luces y sombras”, afirmó.

Agradeció a México, a su familia, a su equipo de trabajo y a sus fans por apoyarla y creer en ella. “Esto me recuerda que los sueños no tienen fronteras y que cuando se canta con el corazón, el mundo escucha”, dijo Meli.

Melissa Mora recibió el galardón este viernes. Fotografía: Captura Instagram Melissa Mora. (Instagram/Instagram)

Sus palabras las acompañó con un video en el que resumió lo importante que fue la noche del viernes para ella. ¡Felicidades a Meli!

LEA MÁS: Melissa Mora se mostró como pocas veces junto a su novio