Melissa Mora saca chispas al decir por qué enseña tanto su cuerpo en redes: “Ni que fuera Marie Curie”

En las redes sociales de Melissa Mora abundan las fotografías de ella en diminutos trajes que dejan muy poco a la imaginación.

Esta fue la publicación que lo unició todo y que Melissa Mora respondió. (Instagram)

De vacaciones, en sus shows musicales y en su trabajo como influencer, la guapa ramonense suele sacarle bastante jugo a su belleza y gran sensualidad.

Eso fue lo que inquietó a uno de sus seguidores, quien aprovechó que Meli se puso a jugar a responder a las preguntas en Instagram para consultarle por qué tanto “exhibicionismo”.

“¿Por qué sientes que es necesario mostrar tu cuerpo para vender tus ideas?”, le preguntaron a Mora.

Ella no dejó con el clavo al seguidor y más clara que el agua no pudo haber sido en su respuesta, que sacó bastantes chispas.

“Lastimosamente, la mayoría de las personas en Instagram quieren ver el cuerpo y a muy pocas personas no les interesan las ideas. Quizás si fuera político mostraría ideas, pero como no lo soy, no me siguen por eso”, respondió Melissa al seguidor.

(Instagram)

Como era de esperar, la respuesta no fue así no más, sino que la acompañó por una sexi foto de ella en un pequeñísimo traje de baño que se tomó durante un atardecer en la playa.

Pero hubo más en lo que respondió Meli, pues dijo que ella “no era Marie Curie” para estar vendiendo ideas en redes.

LEA MÁS: Cantante costarricense sobresale en nueva gira de Cristian Castro

Curie fue una física, matemática y química de Polonia que se convirtió en la primera mujer y primera persona en ganar dos Premios Nobel en dos especialidades distintas: en Física (1903) y en Química (1911).

Como que salió respondona la Meli Mora.