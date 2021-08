Melissa Mora subió la temperatura en Instagram con un video

La modelo Melissa Mora sabe muy bien cuál es su fuerte y como llamar la atención.

La oriunda de San Ramón de Alajuela publicó en su cuenta oficial de Instagram, este domingo muy tempranito en la mañana, un video donde sin duda alguna cumplió su propósito y muchos lo vieron.

Melissa Mora contó que tenía novio en julio pasado mientras participa en "Tu cara me suena".

Y claro, ¿cómo no hacerlo? El video muestra a la modelo de espaldas dándose un duchazo al aire libre junto a su novio, Jonathan, y él le toca al ladito de las pompis, que es prácticamente lo único que se ve en el video.

Mientras el video se reproduce, la modelo, que luce un diminuto calzón, que parece ser de traje de baño, se mueve de un lado para otro suavemente mostrando sus pompis.

Una de las dudas que nos saltaron al ver el video, es que si Jonathan está al frente de ella, ¿quién es el que graba las sensuales imagenes?

El caliente video tenía a las 4 de la tarde 37.282 reproducciones y 147 comentarios.

Melissa acompañó el polémico video con el mensaje: "En el momento que más te necesitaba... mi mejor compañero de aventuras y hacer que en los momentos difíciles estés dándome apoyo y regalándome sonrisas, abrazos y cariños. Te amo, Jonathan. Hoy cumpliendo meses".

Los comentarios generados por tremendo video eran de todo tipo, como es usual, en todo lo que hace la modelo.

Melissa Mora dejó muy poco a la imaginación con este atrevido video.

"Pobrecillos sufran, todos quisieran estar ahí". "Una pareja dispareja, pero la billetera bien pareja". "Parecen que van a hacer porno, de muy mal gusto para una pareja formal que se ama y se respeta". "Mae más dichoso". "La frase no calza con el video.... igual que cuerpazo, es lo único bueno del video, me parece que él sobra". "Estoy mejor que ese mae", "¿Qué le pasa por la mente a esta pareja? Legal estas varas no hacen gracia", son varias de las reaccciones que generó el video.

Al parecer los tortolitos jalaron a un hotel en La Fortuna para celebrar que desde julio pasado son novios.