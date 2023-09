Melissa Mora sufre una situación con su salud que la tiene muy alejada de las redes sociales

La cantante Melissa Mora tiene días de no publicar nada en sus redes sociales por una gran razón. Instagram

Melissa Mora suele ser muy activa en sus redes sociales, pero desde hace días no publica nada, lo que es muy extraño en ella.

La razón por la que anda algo desaparecida no tiene nada que ver con algo relacionado con su pareja Alberto “Beto” Gómez, pues sigue en pleno romance, sino por una recomendación de su médico.

La modelo y cantante nos contó que la semana pasada se sometió a una cirugía en sus ojos para corregir un daño que tenía desde niña.

La guapa de momento solo puede andar con lentes completamente oscuros y no puede estar mucho tiempo viendo el celular y la televisión mientras el doctor no le diga lo contrario.

“Me operé el jueves anterior es que yo tenía astigmatismo y miopía en ambos ojos. De hecho, casi nadie lo sabe ni he puesto nada en mi Instagram, he estado retirada de redes porque casi no puedo utilizar el teléfono”, contó la guapa.

La ramonense nos adelantó que este jueves tiene cita con el médico para ver cómo sigue de la recuperación y cuánto tiempo más debe usar los lentes oscuros.

Su decisión de hacerse la operación es porque quiere tener una mejor calidad de vida y, según dijo, ahora verá 20 de 20.

“Desde que yo salí (de la cirugía) me fue muy bien, viendo todo, lo único es que tengo que usar los lentes y tener todos los cuidados que se deben de tener, pero yo salí ya viendo lo que no veía desde que estaba muy niña, porque desde que tengo 8 años tengo problemas visuales y uso lentes, entonces, estoy feliz con el resultado”, mencionó.