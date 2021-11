Melody nos contó sobre su vida, 20 años después de su éxito con “El baile del gorila”

Melody es su nombre artístico pero en realidad se llama Melodía Ruiz Gutiérrez. Además de ser cantante es compositora, actriz, presentadora y modelo. Cortesía. Melody es su nombre artístico pero en realidad se llama Melodía Ruiz Gutiérrez. Además de ser cantante es compositora, actriz, presentadora y modelo. Cortesía. (WILLIAM DONDYK Y LORENA RIGA MONFORT 657619574)

La cantante Melody es la artista internacional más imitada en el programa de Tu cara me suena de Teletica.

No hay temporada en que algún participante no se transforme en aquella chiquilla del “Baile del gorila”, aquella pegajosa canción que bailaba Gipzy Montoya en el desaparecido “A todo dar”.

En el espacio de canal 7 recientemente la imitó Rodrigo Villalobos y tiempo atrás también lo hizo LuisGa Loría.

Hablamos con la cantante española, de 30 años, y que actualmente vive en Sevilla. Ella está estrenando su nuevo tema “Mi ley”.

- Son veinte años del exitazo del ‘Baile del gorila’, ¿qué significan todos estos años de carrera?

Pues ha significado mucho trabajo, mucha alegría, muchos retos, porque la verdad no es una profesión fácil, pero la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que se ha conseguido, donde hemos llegado y me llena de satisfacción poder decir que después de veinte años me siento mejor que nunca como artista, porque he aprendido muchísimo.

Musicalmente estoy en un momento muy importante y seguir actuando, seguir aprendiendo, seguir sacando música y que la gente siga ahí cada vez más, la verdad es que es algo maravilloso.

El pasado domingo 19 de setiembre Rodrigo Villalobos imitó a la española.

- En aquel entonces solo tenía diez años, ¿veía la carrera como un juego?

Siempre fui una niña muy responsable, que solo quería cantar. Iba a los ensayos y siempre estaba ahí a la primera, pero creo que realmente no pensaba en eso (en que fuera como un juego). Cuando ya crecí más tenía claro que yo lo que quería hacer es esto.

- ¿La gente la ve y todavía la asocia con con ‘El baile del gorila’?

¡Claro! Al día de hoy es una canción que sigo cantando en mis conciertos junto a todos mis otros éxitos como Pata negra y más. Yo creo que sería una torpeza de mi parte, cuando un artista lo que quiere es tener éxito con sus canciones, dejar atrás una canción que ha significado bastante en mi carrera, yo creo que me restaría el no querer cantar canciones que me han traído tantas bendiciones.

Melody tenía apenas 10 años cuando empezó en la música.

- ¿Le ha costado quitarse esa imagen de niña y ese perfil de canciones infantiles?

Creo que nunca he querido quitarme nada y yo creo que esa es la clave, no querer quitarte nada, porque todo en la vida tiene un proceso, tiene un tiempo y tiene una evolución personal y ahora me ven y es imposible pensar en la niña porque la niña ya creció.

Al principio, con un éxito tan grande, la gente se queda con eso por un buen tiempo, pero hay que seguir haciendo cosas y así la gente se va sumando a esos nuevos proyectos y demás.

- Acá la recordamos más por aquella época de niña pero, ¿qué ha hecho desde entonces?

Tengo seis discos de estudio, he sacado bastantes single (canciones sola) porque ya los discos dejaron un poquito de existir, también he hecho mucha televisión, he trabajado como jurado o presentadora en diferentes programas y estuve como participante de Tu cara me suena 2013.

También hice cine y estuve en series como “Arde pasión” y otras. Y musicalmente muchos conciertos, no he parado de trabajar. Lo único es que no he tenido la constancia en Latinoamérica como debiese por temas de compañía, porque antes estaba con una multinacional y después grabé de forma independiente.

- Acá ya vamos por la quinta temporada de Tu cara me suena y su canción nunca falta en las imitaciones, ¿lo sabía?

(Risas) Sí me lo han dicho. Este año mandé un saludo para el chico (Rodrigo Villalobos) que me imitó. Me encanta que me imiten y que hagan un programa musical, porque la música es algo imprescindible para nuestra vida.



— "La pandemia me ha enseñado que hay que valorar la vida, la gente que uno quiere, a ser selectivo", Melody

- Usted fue participante en el mismo formato, ¿qué consejo le daría a los participantes ticos?

Imitar a otra persona no es fácil, pero yo les digo que lo disfruten mucho y también que intenten cada semana realmente de entrar en la piel del artista que van a hacer, porque de eso se trata, de imitar, no de cantar como uno canta, sino de imitar o intentar hacerlo lo más parecido posible al artista. Les aconsejo que estén tranquilos porque el programa pasa muy rápido.

- ¿Qué tal le fue como imitadora?

¡Espectacular! Tu cara me suena me vino de maravilla porque he hecho muchas cosas después de ese programa. Yo soy la artista más vista en YouTube de Tu cara me suena, la verdad que me pilló inspirada y me encantó.

- Acaba de lanzar un nuevo tema llamado “Mi ley”, ¿de qué trata y por qué tan romántica ahora?

Mira, fue un tema que yo grabé a principio de año y era un tema que ya venía con ganas de sacarlo porque hace muchos años no sacaba una balada y ya los fans estaban reclamándome. Estoy muy contenta porque es un tema que tiene tanto qué decir, habla un poco de la vida porque a veces las cosas no salen como uno quiere en ese momento, o como tiene pensado, pero hay que seguir apostando que la vida te siga sorprendiendo, a veces uno cae, pero de la caída se levanta más fuerte. Es un tema muy bonito, de verdad.

- ¿Va a seguir en esa línea de baladas?

No, he sacado ahora una balada y luego voy a sacar rítmico y después voy a sacar otra balada y así vamos a estar.

La española dice estar muy agradecida con el gran apoyo que le han dado los ticos a su tema "El baile del gorila".

- Ya se están retomando los conciertos luego de tantos meses de pandemia, ¿qué extraña como artista?

Extraño mucho, mucho ese contacto con el público, el último concierto fue en Perú hace unos meses y ahora entro nuevamente en televisión a trabajar como jurado en el programa “A tu vera”, que es de música en vivo, con una banda de quince músicos y todos los sábados presentan diferentes espectáculos.

- ¿Por qué se ha tardado tanto en venir a conocer el país?

Sí, estoy deseando ir. Solo el nombre Costa Rica lo dice todo, es maravilloso, lindo por lo que he visto y con unos paisajes verdes espectaculares. Ojalá pueda conocerlo en persona algún día.