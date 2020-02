“Hubo tres ocasiones en las que me fui, en la primera me acuerdo que les dije que me sentía mal y aparentemente me fui como diez minutos inconsciente; la segunda vez no me acuerdo yo en qué momento me fui. Una tercera (vez) ya fue en terapia Intensiva, ahí a Vica la sacaron de la habitación y le dijeron ‘pues ponte a orar, a ver cómo pasa la noche o si la pasa’. Así de crítico estuvo todo”, explicó.