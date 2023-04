Memo Del Bosque habló de su salida de Telehit: “Se hubieran esperado a que me muriera...”

Memo y Vica son pareja desde hace 18 años y tienen tres hijos. Instagram

El productor mexicano Guillermo Del Bosque, esposo de la costarricense Vica Andrade, por fin dio a conocer el motivo de su repentina y polémica salida de Telehit, canal de Televisa que él creó en 1999 y del que salió en el 2019.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Memo dijo que le quitaron el canal durante el tiempo que estuvo enfermo y cuando se recuperó, ya no había mucho qué hacer.

LEA MÁS: Vica Andrade explicó por qué decidió quitarse los implantes de mamas

“Cuando salgo de ahí, coincide con mi enfermedad y de repente, lo único que comenté fue que salí de mi enfermedad y me recuperé y ya me di cuenta que no tengo Telehit, se hubieran esperado a que me muriera o a que me levantara y me hubieran preguntado si podía o no seguir.

“Dolió porque es algo que generaste durante mucho años y puede doler porque ya no es el Telehit que hiciste y que le echaste tanto esfuerzo y todo eso que lograste con conductores, venta, con premios, con Telehit ya no pasa nada, pero por algo pasan las cosas en la vida, en el momento es una pérdida con lo que te encariñaste, pero dices, ‘vamos a lo que sigue...’”, comentó.